Трасса "Формулы-1" примет Международный полумарафон на спортивных колясках

МОСКВА, 11 сент — РИА Новости. Четвертый Международный полумарафон на спортивных колясках Рецепт-Спорт (The 4th International Rezept-Sport Wheelchair Half) пройдет 9 октября на главной гоночной трассе России "Сочи Автодром".

В четвертом Международном полумарафоне на спортивных колясках примут участие не только знаменитые российские спортсмены-паралимпийцы, воспитанники заслуженного тренера России Ирины Громовой, но и молодежь из регионов РФ, а также участники из Франции, Казахстана, Венесуэлы и Зимбабве.

Международный полумарафон проводится с 2015 года. Идея организации гонки появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Практически сразу после победных для России зимних Паралимпийских игр была создана легкоатлетическая команда российских бегунов-колясочников. Тренирует спортсменов легендарная Ирина Громова, в тренерский штаб также входит Сергей Шилов, шестикратный чемпион зимних Паралимпийских игр.

Основными задачами полумарафона являются развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью, популяризация гонок на спортивных колясках среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, активизация деятельности организаций, которые проводят работу по реабилитации и интеграции в общество инвалидов, развитие международного сотрудничества, укрепление связей между физкультурно-спортивными организациями инвалидов.

"Гонки на спортивных колясках — это одна из самых ярких и зрелищных спортивных дисциплин на всех международных соревнованиях. В этом году на нашем полумарафоне мы ожидаем иностранных участников, что придаст особый статус нашему мероприятию. Необходимо проводить в России как можно больше подобных соревнований, которые предоставляют спортсменам с инвалидностью возможность повышать свою квалификацию и обмениваться опытом с коллегами из разных стран и регионов России. Уверен, полумарафон подарит незабываемые позитивные эмоции всем нашим гостям и участникам", — сказал председатель оргкомитета четвертого Международного полумарафона на спортивных колясках Рецепт-Спорт, председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов, Российский спортивный союз инвалидов и фонд поддержки инвалидов "Единая страна" при поддержке администрации города Сочи. Полумрафон проводится в рамках проекта партии "Единая Россия" "Единая страна — доступная среда". Информационный партнер спортивного состязания — проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".