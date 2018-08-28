В Крыму пройдет Всероссийский спортивный фестиваль людей с инвалидностью

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым 2018" пройдет в Евпатории в 7-11 сентября, сообщили во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ).

Организаторами фестиваля являются ВОИ и Российский спортивный союз инвалидов при поддержке Минспорта и Минтруда России.

В этом году в Евпаторию для участия в спортивном празднике из 61 региона России приедут около 500, которые будут соревноваться в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистанции 100 и 400 м), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.

Во время фестиваля пройдут мастер-классы по настольным спортивным играм, парусному спорту, скалолазанию, регби на колясках и парадайвингу.

Мероприятие проводится для привлечения к занятиям физической культурой, спортом и активному образу жизни людей с инвалидностью, а также в целях популяризации возможностей Республики Крым в развитии спорта и реабилитации инвалидов.

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ и РССИ состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года он проводится в Крыму.