Доступность музеев для инвалидов обсудят в Крыму

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Крыму на базе государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Херсонес Таврический" 5 сентября 2018 года состоится научно-практическая конференция "Обеспечение доступности музеев-заповедников, парков и ландшафтных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения".

Цель конференции — знакомство с лучшими практиками и модельными подходами в решении вопросов доступности объектов культуры для людей с инвалидностью, разработанными безбарьерными экскурсионными маршрутами, а также формирование методических рекомендаций по разработке возможных вариантов адаптации музеев и особо охраняемых архитектурных объектов и территорий для маломобильных групп населения.

В ходе пленарного заседания представители ведущих музеев России поделятся лучшими практиками комплексного приспособления музеев для посетителей с инвалидностью, расскажут, как использовать универсальный дизайн в рамках ограниченного пространства, как сделать музейные экспозиции доступными, а также поделятся лучшими инклюзивными программами для людей с инвалидностью.

Эксперты расскажут об актуальных законодательных нормах в области создания равного доступна к объектам искусства, поделятся зарубежным опытом обеспечения доступности музеев и парков, подробно разберут лучшие примеры использования универсального дизайна с доступной для всех посетителей с инвалидностью навигацией и информацией в музеях и на открытых пространствах.

В рамках конференции будут работать различные дискуссионные площадки. Их участники обсудят актуальные вопросы, идеи и предложения, которые войдут в резолюцию конференции.

Конференция проводится АНО "ЦИПИ "Общество для всех" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.