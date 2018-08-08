В Тульской области начал работу инклюзивный форум “Твой мир”

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На территории зоны отдыха "Голубая вода" в городе Донской Тульской области открылся пятый образовательный инклюзивный форум для инвалидов и семей с детьми-инвалидами "Твой мир", сообщает пресс-центр молодежной политики Тульской области.

Основная цель форума — социальная адаптация молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, а также развитие добровольческого движения по направлению социального волонтерства.

Участники мероприятия смогут получить консультации терапевта и невролога. Также их ждут занятия йогой, фитнесом, игры в инклюзивный гольф.

Для детей с ограниченными возможностями разработана специальная инклюзивная развивающая программа. Волонтерами организации также подготовлены мастер-классы.

Форум посетит более 140 человек из Тулы, Алексина, Щекино, Новомосковска, Узловой, Богородицка и Донского, а также Москвы, Воронежа, Брянска, Липецка,Рыбинска, Челябинска, Йошкар-Олы и Краснодарского края.

Проект реализуется автономной некоммерческой благотворительной организацией "Могу!" при финансовой поддержке правительства Тульской области, выделенной в рамках конкурса грантов 2018 года. Форум продлится до 10 августа.