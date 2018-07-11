Акция в поддержку людей, теряющих память из-за болезни, стартует в соцсетях

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Благотворительная кампания в поддержку людей, страдающих деменцией, стартует в России. Как сообщили в фонде Alzrus, кампания проходит в социальных сетях с хэштегом #memorydonation.

Деменция является распространенным явлением, с которым может столкнуться каждый.По данным Alzheimer’s Disease International (ADI), ведущей международной волонтерской организации в области ухода и поддержки людей с болезнью Альцгеймера, каждые три секунды в мире диагностируется новый случай заболевания деменцией. На данный момент насчитывается более 50 миллионов таких людей по всему миру.

Каждый желающий может помочь людям, теряющим память, пожертвовав свои собственные воспоминания, то есть фото. Чтобы стать донором памяти, нужно поставить в Instagram, Facebook или Вконтакте хэштег #memorydonation под фото или видео, которые вы хотите пожертвовать, и дать разрешение на их использование на фотостоке.

С этого момента фотографии станут доступными для покупки всем, кто активно пользуется фотостоками, а вырученные деньги автоматически попадут в фонд Alzrus. Публично поддержать движение можно, поставив в Facebook рамку на аватарку по ссылке.