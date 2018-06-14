Новые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортом

Марина Лепина специально для "Социального навигатора"

Благотворительный фонд "Спорт для жизни" помогает людям с особенностями здоровья нестандартным подходом. И незрячим, и неслышащим, и людям с ампутациями, с другими видами инвалидности важно быть спортивными! Эта активность меняет цели — и в итоге меняет жизнь.

На дистанциях массовых соревнований по триатлону среди любителей и профессионалов IRONSTAR, которые прошли с 1 по 3 июня 2018 года в Сочи, можно было увидеть людей с инвалидностью. Незрячие, слабовидящие, слепоглухие, люди с ампутациями — подопечные благотворительного фонда "Спорт для жизни", который уже не первый год вывозит людей с особенностями здоровья на такие крупные спортивные старты.

© Фото : РИА Новости Крым, Александр Полегенько Доступный "Артек"

"Мы будем и дальше доказывать, что наш подход работает. Благодаря фонду ребята достигают новых целей, мы расширяем границы, создаем полную инклюзию, помогаем нашему обществу понять людей с инвалидностью, узнать их лучше", — подчеркивает директор фонда "Спорт для жизни" Анастасия Плетминцева.

Фонд "Спорт для жизни" — одна из немногих НКО в России, которая ведет такую профессиональную работу, отмечает учредитель фонда Юлия Толкачева: "Помощь такой благотворительной организации пока часто единственная возможность для человека с особенностями здоровья изменить свою жизненную ситуацию. На государственном уровне в России нет поддержки массового развития спорта для людей с инвалидностью".

Судьба 8-летнего Максима Михайлова, родившегося без левой ноги и без правой руки, непростая: его кровная мама отказалась от малыша уже в роддоме, но через два года мальчика приняла семья, полюбившая его как родного. Вера в его силы и любовь сотворили чудеса — Максимка не только научился ходить, говорить, но и просто стал обычным ребенком, и даже не хочет считать себя инвалидом: он носится на скейте, занимается на скалодроме, а теперь в команде фонда "Спорт для жизни" пробежал на специальном беговом протезе дистанцию на соревнованиях в Сочи!

Новый рекорд для России установил Алексей Горелов, слепоглухой подопечный фонда "Спорт для жизни" — первый в России триатлет с одновременным нарушением зрения и слуха. "Это может показаться невероятным, — замечает Анастасия Плетминцева. — Но объяснения логичны — это упорный труд, тренировки, сплоченная команда, вера в успех, желание самого спортсмена и его вовлеченность, поддержка фонда, а еще участие спортсменов-любителей, которые болеют за наш фонд и помогают нам, в том числе в приобретении экипировки, оборудования. Благодаря общим усилиям все получилось!". Алексей считает самой важной своей миссией доказать людям, что и слепоглухие люди могут заниматься не только творчеством (Алексей еще и играет в театре), но и добиваться отличных результатов в спорте.

© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни" Новые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортом © Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни" Новые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортом

Подопечный фонда 45-летний юрист Александр Иванов в юности в армии, во время грузино-абхазского конфликта, подорвался на мине, — потерял руки, чудом сохранил ноги, учился ходить заново, и до сих пор проходит лечение и реабилитацию. Более чем через 15 лет Саша постепенно вернулся в спорт, сейчас перешел в триатлон. Александра поддерживает фонд "Спорт для жизни". "Я хочу показать своим примером, что можно преодолеть все, было бы желание. И ты получаешь огромное удовольствие от участия в соревнованиях, поддержки родных, близких, а порой совершенно незнакомых людей, преодолевая себя и достигая новых побед. А еще очень радует, что мы своим примером заражаем других людей с особенностями здоровья к занятиям спортом". В Сочи Александр Иванов добился своих личных рекордов в плавании и на велодистанции. Мечта Александра — IRONMAN, и как только восстановление закончится, он начнет подготовку к длинным дистанциям.

И это только часть историй успеха подопечных фонда. Как отмечает Юлия Толкачева, люди с особенностями здоровья, приняв участие в соревнованиях, еще раз доказали себе и обществу: все возможно. "Работа нашего фонда — и, как ее итоги, результаты наших подопечных показывают: ограничений нет, они в нашей голове. Мы восхищаемся силой воли и жаждой жизни наших спортсменов. Мы видим, как спорт сначала меняет их отношение к себе, потом — характер, потом — меняет их жизнь! Очень важно поддерживать людей с инвалидностью в этом стремлении жить такой же полноценной активной жизнью. Миссия наших подопечных — показать и другим людям с особенностями здоровья: они справятся! Мы ставим перед собой масштабные цели — в частности, вывести наших спортсменов на международные старты. Наша страна может подготовить человека с любой инвалидностью и довести до результата самого, казалось бы, отчаявшегося человека. Мы можем доказать: наши люди с инвалидностью достойны всемирного признания, они могут достигать больших высот, даже те, кто не участвует в профессиональном спорте".