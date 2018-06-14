РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Новые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортом

12:0214.06.2018
(обновлено: 12:14 14.06.2018)
0530
© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"Новые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортомНовые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортом
© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"

Марина Лепина специально для "Социального навигатора"

Благотворительный фонд "Спорт для жизни" помогает людям с особенностями здоровья нестандартным подходом. И незрячим, и неслышащим, и людям с ампутациями, с другими видами инвалидности важно быть спортивными! Эта активность меняет цели — и в итоге меняет жизнь.

На дистанциях массовых соревнований по триатлону среди любителей и профессионалов IRONSTAR, которые прошли с 1 по 3 июня 2018 года в Сочи, можно было увидеть людей с инвалидностью. Незрячие, слабовидящие, слепоглухие, люди с ампутациями — подопечные благотворительного фонда "Спорт для жизни", который уже не первый год вывозит людей с особенностями здоровья на такие крупные спортивные старты.

Cоревнование по теннису на колясках в МДЦ Артек
© Фото : РИА Новости Крым, Александр Полегенько
Доступный "Артек"
"Мы будем и дальше доказывать, что наш подход работает. Благодаря фонду ребята достигают новых целей, мы расширяем границы, создаем полную инклюзию, помогаем нашему обществу понять людей с инвалидностью, узнать их лучше", — подчеркивает директор фонда "Спорт для жизни" Анастасия Плетминцева.

Фонд "Спорт для жизни" — одна из немногих НКО в России, которая ведет такую профессиональную работу, отмечает учредитель фонда Юлия Толкачева: "Помощь такой благотворительной организации пока часто единственная возможность для человека с особенностями здоровья изменить свою жизненную ситуацию. На государственном уровне в России нет поддержки массового развития спорта для людей с инвалидностью".

Судьба 8-летнего Максима Михайлова, родившегося без левой ноги и без правой руки, непростая: его кровная мама отказалась от малыша уже в роддоме, но через два года мальчика приняла семья, полюбившая его как родного. Вера в его силы и любовь сотворили чудеса — Максимка не только научился ходить, говорить, но и просто стал обычным ребенком, и даже не хочет считать себя инвалидом: он носится на скейте, занимается на скалодроме, а теперь в команде фонда "Спорт для жизни" пробежал на специальном беговом протезе дистанцию на соревнованиях в Сочи!

Новый рекорд для России установил Алексей Горелов, слепоглухой подопечный фонда "Спорт для жизни" — первый в России триатлет с одновременным нарушением зрения и слуха. "Это может показаться невероятным, — замечает Анастасия Плетминцева. — Но объяснения логичны — это упорный труд, тренировки, сплоченная команда, вера в успех, желание самого спортсмена и его вовлеченность, поддержка фонда, а еще участие спортсменов-любителей, которые болеют за наш фонд и помогают нам, в том числе в приобретении экипировки, оборудования. Благодаря общим усилиям все получилось!". Алексей считает самой важной своей миссией доказать людям, что и слепоглухие люди могут заниматься не только творчеством (Алексей еще и играет в театре), но и добиваться отличных результатов в спорте.

© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"Новые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортом
© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"
Новые цели и возможности: зачем люди с инвалидностью занимаются спортом

Подопечный фонда 45-летний юрист Александр Иванов в юности в армии, во время грузино-абхазского конфликта, подорвался на мине, — потерял руки, чудом сохранил ноги, учился ходить заново, и до сих пор проходит лечение и реабилитацию. Более чем через 15 лет Саша постепенно вернулся в спорт, сейчас перешел в триатлон. Александра поддерживает фонд "Спорт для жизни". "Я хочу показать своим примером, что можно преодолеть все, было бы желание. И ты получаешь огромное удовольствие от участия в соревнованиях, поддержки родных, близких, а порой совершенно незнакомых людей, преодолевая себя и достигая новых побед. А еще очень радует, что мы своим примером заражаем других людей с особенностями здоровья к занятиям спортом". В Сочи Александр Иванов добился своих личных рекордов в плавании и на велодистанции. Мечта Александра — IRONMAN, и как только восстановление закончится, он начнет подготовку к длинным дистанциям.

В Москве пройдет инклюзивный фестиваль спорта «ГТО без границ»
© РИА Новости / Константин Чалабов
В СФ обсудили проблемы развития спорта для людей с инвалидностью
И это только часть историй успеха подопечных фонда. Как отмечает Юлия Толкачева, люди с особенностями здоровья, приняв участие в соревнованиях, еще раз доказали себе и обществу: все возможно. "Работа нашего фонда — и, как ее итоги, результаты наших подопечных показывают: ограничений нет, они в нашей голове. Мы восхищаемся силой воли и жаждой жизни наших спортсменов. Мы видим, как спорт сначала меняет их отношение к себе, потом — характер, потом — меняет их жизнь! Очень важно поддерживать людей с инвалидностью в этом стремлении жить такой же полноценной активной жизнью. Миссия наших подопечных — показать и другим людям с особенностями здоровья: они справятся! Мы ставим перед собой масштабные цели — в частности, вывести наших спортсменов на международные старты. Наша страна может подготовить человека с любой инвалидностью и довести до результата самого, казалось бы, отчаявшегося человека. Мы можем доказать: наши люди с инвалидностью достойны всемирного признания, они могут достигать больших высот, даже те, кто не участвует в профессиональном спорте".

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена