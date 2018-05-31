"Мир равных возможностей" выбрал победителей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов девятого фестиваля социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" состоялась в Москве. Как сообщили во Всероссийском обществе инвалидов, в 2018 году на участие в конкурсе было подано 474 заявки из 48 регионов РФ, а также от создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана, республик Беларусь и Молдова. Самыми популярными номинациями стали "Открытие года" (109 заявок), "Жизнь продолжается" (107 заявок) и "Вместе мы сможем больше" (71 заявка).

Ежегодный фестиваль социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" проводится с 2010 года, он был создан для выявления и поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов, направленных на решение различных вопросов в сфере интеграции инвалидов в общество.

Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы, председатель оргкомитета фестиваля: "Наш фестиваль мы проводим с 2010 года, за эти годы на конкурс было подано более 2000 заявок. Количество поданных на фестиваль заявок год от года только растет, что является подтверждением востребованности конкурса и наградой для организаторов. Самой многочисленной по числу поданных заявок в этом году стала номинация "Открытие года", где создатели интернет-ресурсов представили интересные и полезные для инвалидов ресурсы с качественным и полезным контентом, современным дизайном. Замечательно, что сегодня на нашем празднике победители и лауреаты фестиваля получили возможность пообщаться вживую, обменяться опытом, приобрести единомышленников и друзей. Вместе с нашими участниками мы стараемся объединить людей с инвалидностью, поддерживать их и изменять мир к лучшему".

Организаторы фестиваля — фонд поддержки инвалидов "Единая страна" и Всероссийское общество инвалидов. В этом году фестиваль реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Конкурс проводился по девяти номинациям: "Вместе мы сможем больше" (интернет-ресурсы Всероссийского общества инвалидов и общественных организаций инвалидов); "Дорога в жизнь" (интернет-ресурсы о профориентации, профессиональном обучении, повышении квалификации, трудоустройстве людей с инвалидностью); "Спорт равных возможностей" (интернет-ресурсы, посвященные спорту инвалидов); "Доброта — основа мира" (интернет-ресурсы благотворительных организаций, помогающих людям с инвалидностью); "Открытие года" (интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в фестивале); "Дети как дети" (интернет-ресурсы, посвященные образованию, социальной и медицинской реабилитации детей с инвалидностью); "Жизнь продолжается" (блоги, видеоканалы, личные сайты, домашние страницы, страницы в социальных сетях); "Творческая мастерская" (интернет-ресурсы, рассказывающие о творческих успехах людей с инвалидностью); "Есть такая профессия" (интернет-ресурсы специалистов, обучающих людей с инвалидностью). К награждению были представлены 27 интернет-ресурсов, которые стали победителями и лауреатами.