Пациентские школы для больных ПИД открываются в Чебоксарах и Казани

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Чебоксарах и Казани 19 и 20 мая соответственно откроются пациентские школы для больных первичными иммунодефицитами (ПИД). Об этом сообщили в фонде "Подсолнух", который год назад запустил проект пациентских школ в регионах России.

Сейчас они открыты в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре. Занятия посетило более 350 "учеников" в восьми регионах. Этот проект был создан для детей и взрослых с врожденными иммунными заболеваниями.

"Наш фонд — единственная экспертная организация, комплексно занимающаяся проблемой первичных иммунодефицитов. Мы не только оказываем финансовую, социальную и психологическую помощь подопечным, но и поддерживаем комплексные программы в области диагностики, образования медицинских специалистов и самих больных ПИД. Несколько последних лет фонд формирует региональные пациентские организации, которые вырастают как раз из наших пациентских школ, — объясняет актуальность проекта управляющий директор фонда "Подсолнух" Ирина Бакрадзе. — Пациентские школы фонда — это интерактивное общение больных ПИД, их близких и специалистов, которые помогают адаптации пациентов в окружающий мир".