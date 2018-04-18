Болезнь и вера: испытания приближают нас к Всевышнему

Наибольшим испытаниям подвергались пророки, лучшие из лучших — это признак того, что человек любим Всевышним, ему дают шанс подняться на ступень ближе к Богу. Об этом и о том, что для окружающих болезнь близкого человека — это тоже испытание, рассказал муфтий Москвы Ильдар-Хазрат Аляутдинов в серии видеороликов, в которых религиозные деятели рассуждают о причинах болезней детей. Цель цикла "Болезнь и Вера" — показать, что все религии дают родителям болеющих детей надежду и силы.