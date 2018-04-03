Фотоконкурс "ОБЪЕКТИВная благотворительность" стартовал в Москве

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Форум доноров объявил старт седьмого фотоконкурса для НКО и компаний "ОБЪЕКТИВная благотворительность". Как сообщили организаторы, в этом году проект дополнился: помимо традиционного конкурса и выставки предусмотрены региональные экспозиции, школа визуальных коммуникаций и специальный медиапроект.

30 марта в Общественной палате РФ состоялся старт седьмого фотоконкурса "ОБЪЕКТИВная благотворительность" и проекта "ОБЪЕКТИВная благотворительность 2.0": участники, организаторы и партнеры рассказали о новых форматах, а также об условиях участия в конкурсе фотоисторий о благотворительности в России.

Открывая церемонию официального старта, Александра Болдырева, исполнительный директор Форума доноров, остановилась на истории "ОБЪЕКТИВной благотворительности": за годы реализации проекта в конкурсе участвовало более 700 фотоисторий, количество участников фотоконкурса — социально ориентированных НКО и компаний, системно занимающихся благотворительностью в России, — увеличилось в пять раз, а средний показатель качества работ значительно увеличился.