Муфтий Москвы: благотворительность – это не отчетность, а ежедневная работа

СТАМБУЛ, 16 МАР — РИА Новости. На крупнейшей конференции по благотворительности "От и до" в Стамбуле муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в пятницу призвал арабский мир сменить акценты благотворительности, сконцентрировав внимание на собственной инициативе духовых лидеров, активизации социальных проектов и "участии каждого из нас".

"Нам крайне важно преодолеть собственную пассивность и инертность, свойственную, к большому сожалению, большинству из нас. Необходимо пересмотреть формы работы. Не нужно полагаться только на Всевышнего, что он все сделает, а нам остается только лишь покорно молиться и тем самым быть уверенными: наша задача перед обществом полностью выполнена", — заявил в пятницу в официальном обращении к участникам председатель Духовного управления мусульман Москвы Аляутдинов.

По словам религиозного деятеля, благотворительность — не только молитва, офисная работа и бумажные отчеты перед грантодателями.

"Это в первую очередь то, что имамы, главы фондов лично выезжают в лагеря беженцев, работают под палящим солнцем или под дождем, по колено в грязи, в пыли, собственноручно раздают теплые вещи, книги, матрасы, воду всем нуждающимся в лагерях беженцев, интернатах, домах престарелых, хосписах. Это и есть добро", — считает Аляутдинов.

"Я призываю еще раз поменять акценты и приоритеты. Повторю, важна не отчетность, а именно ежедневная работа. Давайте будем честными перед людьми и Господом", — сказал он.

Призыв муфтия Москвы поддержали участники форума — представители благотворительных организаций Турции, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран.

"Речь представителя мусульман России, пожалуй, самая яркая и впечатляющая на этом форуме. Призыв и конкретные дела россиян и оказание помощи, например сирийским беженцам в Ливане, мусульманам-рохинья в Бангладеш — яркий тому пример", — считает представитель ливанского фонда "Такафуль" Ахмад Худар.

Ахмад Худар также подчеркнул, что россияне всегда последовательны в своих проектах и реальных делах, ничего странного в том, что их инициативы и проекты находят поддержку арабо-мусульманского мира.