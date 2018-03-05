В России стартовала гонка для детей "Лыжня здоровья"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вторая всероссийская детская гонка "Лыжня здоровья" на призы членов паралимпийской сборной России стартовала 3 марта одновременно в трех регионах — Алтайском крае, Рязанской области и Удмуртской Республике. Об этом сообщили во Всероссийском обществе инвалидов. Цель гонки — объединить на старте и здоровых детей, и детей с инвалидностью.



Лыжная гонка будет проходить в девяти городах России с 3 по 17 марта. В соревнованиях примут участие около 1500 детей от 4 до 11 лет. Дистанции в зависимости от возраста составляют от 300 до 1500 метров.

Мероприятие проводится под патронажем главного тренера паралимпийской сборной команды РФ Ирины Громовой и старшего тренера по биатлону Андрея Гладышева при участии паралимпийских чемпионов и членов паралимпийской сборной России Р.Петушкова, С.Шилова, А.Пронькова, В.Лекомцева, Р.Миннегулова, С.Коноваловой, Ю.Михеевой.

Михаил Терентьев, координатор партпроекта "Единая страна — доступная среда", заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, паралимпийский чемпион:

"Наша гонка проходит уже во второй раз, в прошлом году в соревнованиях приняли участие около 1000 детей, мы получили много положительных отзывов. Одна из целей партпроекта "Единая страна — доступная среда" ‒ содействие развитию паралимпийского спорта в России. Наше мероприятие направлено на приобщение к занятиям спортом с самого раннего возраста, популяризацию развития лыжных гонок, вовлечение детишек с инвалидностью в массовый спорт, чтобы они почувствовали себя полноправными членами общества с самого раннего возраста, объединились в целом и получили возможность пообщаться с живыми паралимпийскими легендами. Желаю удачи и побед юным участникам".