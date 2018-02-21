Лыжная гонка собрала более 1 млн рублей в поддержку детей с синдромом Дауна

Лыжная гонка собрала более 1 млн руб в поддержку детей с синдромом Дауна

Лыжная гонка собрала более 1 млн руб в поддержку детей с синдромом Дауна

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ежегодная лыжная гонка проекта "Спорт во благо" помогла собрать 1 358 045 рублей на программу ранней помощи детям с синдромом Дауна. Об этом сообщили организаторы — благотворительный фонд "Синдром любви".

17 февраля более 600 любителей беговых лыж объединились, чтобы вместе покорить трассы в Битцевском парке. Самые маленькие участники преодолевали дистанцию 500 метров, постарше — 1, 3 и 5 километров.

По ежегодной традиции лыжную гонку поддержали паралимпийцы во главе с шестикратным чемпионом Паралимпийских игр Сергеем Шиловым. Самые выносливые взрослые сражались за три призовых места на дистанциях 10 и 15 км. Всем лыжникам на финише вручали памятные медали волонтеры с синдромом Дауна. Корпоративные команды соревновались в эстафете и "веселых стартах".

Среди лыжников был и самый опытный, почетный и уважаемый участник — 80-летний Николай Михайлович Сикачов. Он целый год ждал лыжной гонки "Спорт во благо", чтобы в 10-й, юбилейный раз пробежать в поддержку детей с синдромом Дауна. Во время церемонии награждения ему вручили медаль "Атлет во благо" за многолетнюю поддержку.