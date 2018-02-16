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Жизнь без преград

Творчество лечит душу: детская выставка "С видом на жизнь"

14:0616.02.2018
(обновлено: 14:08 16.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковОткрытие выставки С видом на жизнь в Еврейском музее и центре толерантностиОткрытие выставки С видом на жизнь в Еврейском музее и центре толерантности
© РИА Новости / Сергей Пятаков

У 12-летней Вари сложный период в жизни: она проходит серьезное лечение и проводит много времени в больнице. Однажды ей очень захотелось сделать подарок лечащему врачу на 8 Марта, и девочка нарисовала портрет — искреннее детское желание. Волонтеры фонда "Подари жизнь", который помогает детям, проходящим лечение от онкологических и гематологических болезней, решили "вывести в свет" все подобные рисунки.

Илья Потапов специально для "Социального навигатора"

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Обыкновенное чудо: истории детей, победивших рак
И вот 15 февраля в Еврейском музее и центре толерантности в Москве открылась целая выставка. Экспозиция называется "С видом на жизнь", работы детей можно увидеть до 12 марта.

Занятие творчеством считается эффективным способом улучшения психологического состояния пациента. Рисование помогает снять напряжение, успокоиться, отдохнуть. Дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации, зачастую оторваны от дома, проводят много времени в больницах, могут выплеснуть на бумагу свои эмоции: они находятся в настоящем творческом полете, фантазируют и мечтают, забывая о трудностях реального мира.

Помимо Вариного портрета, в Еврейском музее также можно увидеть около 500 других детских работ, и это не только картины — пастели, фотографии, мозаики, витражи. Все работы созданы детьми в больницах. От каждой картины идет невероятная жизненная энергия и добро.

"Всегда трудно отобрать лучшие, потому что хороших работ очень много. Ведь это очень важно для детей. Они приходят сюда и радуются. Даже если они сами не могут выйти из больницы, то их друзья, которым разрешили, все увидят, сфотографируют и расскажут", — рассказывает соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Дина Корзун.

Выставка стилизована под лабиринт. Попадая в него, вы как будто оказываетесь в начале того сложного пути, который предстоит пройти ребенку до выздоровления. Но в конце экспозиции висят картины, на которых изображены счастливые семьи, где больше нет места болезням.

"Если мы пройдем по этому яркому, светлому коридору и встретимся с внутренним миром детей, мы тоже не останемся равнодушными, тоже изменимся",- объясняет Корзун.

14 февраля прошло открытие выставки, на которое авторы работ пришли с родителями. Для каждого ребенка, который проходит лечение, покинуть территорию больницы — уже большой праздник, а принять участие в выставке кажется чем-то особенным. Дети были счастливы стать частью происходящего: они показывали друг другу картины, с радостью рассказывали о них, общались о чем-то своем. 

Организаторам выставки удалось порадовать детей неожиданными сюрпризами. Создать более праздничную атмосферу помогли волонтеры, которые разрисовывали участников: разные рисунки украсили руки юных художников. Каждый подошел к вопросу творчески, поэтому повторяющихся рисунков у детей не было.

Культурное волонтерство: от Эрмитажа до домов престарелых
© РИА Новости / Александр Уткин
Культурное волонтерство: от Эрмитажа до домов престарелых
Также можно было принять участие в мастер-классе по аппликациям. Но это было только начало. После теплых слов приветствия организаторов для всех собравшихся выступили мальчишки из детской группы "БУМ". Ребята спели для гостей позитивные и добрые песни. В завершение вечера выступал популярный певец, а также постоянный участник акций фонда "Подари жизнь" Влади Блайберг. Родители танцевали в зале, а дети выбежали на сцену и пели вместе с ним. В этот момент все гости напоминали большую крепкую семью, у которой общие трудности и радости.

Еще одной юной художнице, Василисе, всего 6 лет. Она пока не собирается быть художником, скорее, мечтает стать ветеринаром, как мама. Сюжет ее картины был о далекой африканской стране, где все животные живут в мире.

Творчество — это прекрасный и радостный труд, оно действительно помогает всем, детям и взрослым становится легче преодолевать трудности.

"Для нас картины детей — это символ силы духа, движения к победе. Замечательное напоминание всем нам, счастливым и здоровым, как нужно ценить и любить каждый момент этой жизни, быть благодарными", — подвела итог Дина Корзун.

Открытие выставки "С видом на жизнь"
© РИА Новости / Александра Агранат14 февраля прошло открытие выставки, на которое авторы работ пришли с родителями14 февраля прошло открытие выставки, на которое авторы работ пришли с родителями
© РИА Новости / Александра Агранат
14 февраля прошло открытие выставки, на которое авторы работ пришли с родителями
© РИА Новости / Александра АгранатСоздать более праздничную атмосферу помогли волонтеры, которые разрисовывали участников: разные рисунки украсили руки юных художниковСоздать более праздничную атмосферу помогли волонтеры, которые разрисовывали участников: разные рисунки украсили руки юных художников
© РИА Новости / Александра Агранат
Создать более праздничную атмосферу помогли волонтеры, которые разрисовывали участников: разные рисунки украсили руки юных художников
© РИА Новости / Александра АгранатВыставка стилизована под лабиринт. Попадая в него, вы как будто оказываетесь в начале того сложного пути, который предстоит пройти ребенку до выздоровленияВыставка стилизована под лабиринт. Попадая в него, вы как будто оказываетесь в начале того сложного пути, который предстоит пройти ребенку до выздоровления
© РИА Новости / Александра Агранат
Выставка стилизована под лабиринт. Попадая в него, вы как будто оказываетесь в начале того сложного пути, который предстоит пройти ребенку до выздоровления
© РИА Новости / Сергей ПятаковДети были счастливы стать частью выставки: они показывали друг другу картины, с радостью рассказывали о них, общались о чем-то своемДети были счастливы стать частью выставки: они показывали друг другу картины, с радостью рассказывали о них, общались о чем-то своем
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Дети были счастливы стать частью выставки: они показывали друг другу картины, с радостью рассказывали о них, общались о чем-то своем
© РИА Новости / Сергей ПятаковДля каждого ребенка, который проходит лечение, покинуть территорию больницы — уже большой праздник, а принять участие в выставке кажется чем-то особеннымДля каждого ребенка, который проходит лечение, покинуть территорию больницы — уже большой праздник, а принять участие в выставке кажется чем-то особенным
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Для каждого ребенка, который проходит лечение, покинуть территорию больницы — уже большой праздник, а принять участие в выставке кажется чем-то особенным
© РИА Новости / Сергей ПятаковНа выставке можно было принять участие в мастер-классе по аппликациямНа выставке можно было принять участие в мастер-классе по аппликациям
© РИА Новости / Сергей Пятаков
На выставке можно было принять участие в мастер-классе по аппликациям
© РИА Новости / Сергей ПятаковНа торжественном открытии выступал популярный певец, а также постоянный участник акций фонда "Подари жизнь" Влади БлайбергНа торжественном открытии выступал популярный певец, а также постоянный участник акций фонда Подари жизнь Влади Блайберг
© РИА Новости / Сергей Пятаков
На торжественном открытии выступал популярный певец, а также постоянный участник акций фонда "Подари жизнь" Влади Блайберг
© РИА Новости / Александра АгранатПосле теплых слов приветствия организаторов для всех собравшихся выступили мальчишки из детской группы "БУМ"После теплых слов приветствия организаторов для всех собравшихся выступили мальчишки из детской группы БУМ
© РИА Новости / Александра Агранат
После теплых слов приветствия организаторов для всех собравшихся выступили мальчишки из детской группы "БУМ"
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