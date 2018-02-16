Творчество лечит душу: детская выставка "С видом на жизнь"

У 12-летней Вари сложный период в жизни: она проходит серьезное лечение и проводит много времени в больнице. Однажды ей очень захотелось сделать подарок лечащему врачу на 8 Марта, и девочка нарисовала портрет — искреннее детское желание. Волонтеры фонда "Подари жизнь", который помогает детям, проходящим лечение от онкологических и гематологических болезней, решили "вывести в свет" все подобные рисунки.
Илья Потапов специально для "Социального навигатора"
Занятие творчеством считается эффективным способом улучшения психологического состояния пациента. Рисование помогает снять напряжение, успокоиться, отдохнуть. Дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации, зачастую оторваны от дома, проводят много времени в больницах, могут выплеснуть на бумагу свои эмоции: они находятся в настоящем творческом полете, фантазируют и мечтают, забывая о трудностях реального мира.
Помимо Вариного портрета, в Еврейском музее также можно увидеть около 500 других детских работ, и это не только картины — пастели, фотографии, мозаики, витражи. Все работы созданы детьми в больницах. От каждой картины идет невероятная жизненная энергия и добро.
"Всегда трудно отобрать лучшие, потому что хороших работ очень много. Ведь это очень важно для детей. Они приходят сюда и радуются. Даже если они сами не могут выйти из больницы, то их друзья, которым разрешили, все увидят, сфотографируют и расскажут", — рассказывает соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Дина Корзун.
Выставка стилизована под лабиринт. Попадая в него, вы как будто оказываетесь в начале того сложного пути, который предстоит пройти ребенку до выздоровления. Но в конце экспозиции висят картины, на которых изображены счастливые семьи, где больше нет места болезням.
"Если мы пройдем по этому яркому, светлому коридору и встретимся с внутренним миром детей, мы тоже не останемся равнодушными, тоже изменимся",- объясняет Корзун.
14 февраля прошло открытие выставки, на которое авторы работ пришли с родителями. Для каждого ребенка, который проходит лечение, покинуть территорию больницы — уже большой праздник, а принять участие в выставке кажется чем-то особенным. Дети были счастливы стать частью происходящего: они показывали друг другу картины, с радостью рассказывали о них, общались о чем-то своем.
Организаторам выставки удалось порадовать детей неожиданными сюрпризами. Создать более праздничную атмосферу помогли волонтеры, которые разрисовывали участников: разные рисунки украсили руки юных художников. Каждый подошел к вопросу творчески, поэтому повторяющихся рисунков у детей не было.
Еще одной юной художнице, Василисе, всего 6 лет. Она пока не собирается быть художником, скорее, мечтает стать ветеринаром, как мама. Сюжет ее картины был о далекой африканской стране, где все животные живут в мире.
Творчество — это прекрасный и радостный труд, оно действительно помогает всем, детям и взрослым становится легче преодолевать трудности.
"Для нас картины детей — это символ силы духа, движения к победе. Замечательное напоминание всем нам, счастливым и здоровым, как нужно ценить и любить каждый момент этой жизни, быть благодарными", — подвела итог Дина Корзун.