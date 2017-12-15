"Русфонд.Навигатор": благотворительные сборы выросли на миллиард рублей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Совокупный сбор благотворительных фондов вырос по сравнению с 2015 годом почти на миллиард рублей и составил 12,995 миллиарда. Таковы данные результатов исследования "Русфонд.Навигатор". Рост пожертвований подтверждают представители фондов: 63% из числа заполнивших нашу анкету отметили, что сборы в 2016 году увеличились.

Основная масса пожертвований, как и раньше, сосредоточена в фондах, зарегистрированных в Москве (73% от сборов всех фондов) и Санкт-Петербурге (12%).

Примерно половина фондов собранные средства расходует на программные расходы — прямые затраты на благотворительность — от 85% сборов и больше. Еще около трети фондов — до 75% своих сборов. И 9% фондов-фандрайзеров потратили на благотворительность менее половины сборов.

Почти 90% фондов отметили, что собирают пожертвования на собственных сайтах и в соцсетях, публикуя там свои реквизиты, формы для эквайринга и номера для SMS. Наиболее популярными методами сбора также остаются обращения к крупным жертвователям — физическим лицам (73%) и компаниям (69%), проведение благотворительных мероприятий и акций (68%), установка ящиков для пожертвований в общественных местах (55%).

Более половины фондов (51%) назвали профильным видом своей деятельности помощь тяжелобольным детям и детям-инвалидам. Второй по распространенности стала поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь детским домам, а также профилактика сиротства — почти 40% фондов отметили, что работают в этих направлениях. Замыкает тройку наиболее распространенных видов благотворительной деятельности поддержка малообеспеченных и социально незащищенных граждан.

В пятый "Русфонд.Навигатор" вошли данные о деятельности 501 фандрайзинговой организации из 70 регионов страны. Исследование проведено на основе отчетов, опубликованных на сайте Минюста РФ весной этого года, а также опросов, проведенных "Русфондом".