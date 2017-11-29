"In Touch/Прикасаемые" покажут в Париже

В рамках Международного дня инвалидов в Париже 4 декабря пройдет показ новой версии спектакля — "In Touch/Прикасаемые". Как отмечают организаторы, тема Международного дня инвалидов в этом году — преобразования в интересах обеспечения устойчивого и жизнестойкого общества для всех. Спектакль "In Touch/Прикасаемые" представляет богатый мир людей с иными возможностями, которым они готовы поделиться с обществом. Зрячеслышащие и слепоглухие актеры рассказывают свои истории тонко, эмоционально и с юмором.

Проект реализуется центром творческих проектов "Инклюзион" и фондом поддержки слепоглухих "Со-единение".

Спектакль будет идти на русском, английском, французском и жестовом языках, с субтитрами и аудиодескрипцией.

Первая версия спектакля "Прикасаемые" создавалась в Москве в рамках международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" на сцене Государственного театра наций. Премьера с успехом прошла 19 апреля 2015 года. С этого момента "Прикасаемые" были показаны более 30 раз, в них сыграли выдающиеся российские актеры Евгений Миронов, Анатолий Белый, Евгений Цыганов и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Спектакль был номинирован на самые престижные российские премии, в том числе на театральную премию "Золотая маска".

В 2017 году была создана новая, международная версия, для создания которой была приглашена Дженни Силей, художественный руководитель театральной компании Graeae. Премьера обновленного спектакля состоялась в октябре в Лондоне на сцене Королевского национального театра. Гастроли в Париже пройдут в штаб-квартире ЮНЕСКО при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Приглашенная актриса театра и кино Чулпан Хаматова и победитель шоу "Голос. Дети" во Франции Джейн Констанс будут рассказывать истории выдающихся слепоглухих России и Франции.

Перед началом спектакля пройдет круглый стол, посвященный роли инклюзивного искусства в современном мире. Участниками обсуждения станут международные эксперты и артисты.