В Москве пройдет 26-й благотворительный вечер, приуроченный к Дню инвалидов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. 26-й благотворительный вечер, приуроченный к Международному дню инвалидов, состоится 27 ноября в Москве, в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Как сообщили организаторы, на вечере выступят лауреат телешоу "Голос. Дети" Даниил Плужников и детские творческие коллективы.

Сердечным встречам, приуроченным к Международному дню инвалидов, которые ежегодно проводит фонд "Клуб "Приключение" Дмитрия Шпаро, больше четверти века. В этом году такая встреча состоится в 26-й раз. Организаторы передали 1,3 тысячи пригласительных билетов в городские организации инвалидов, коррекционные школы и психоневрологические интернаты Москвы.

Главная часть программы — знакомство с героями нашего времени, чьи судьбы могут стать примерами силы духа и преодоления для людей с ограничениями возможностей здоровья, современниками, которые смогли победить недуг. Это психолог-реабилитолог и дайвер Дмитрий Павленко из Зеленограда; покорительница Эльбруса десятиклассница из Хабаровска Полина Рахмелюк; президент благотворительного фонда "Подари любовь миру" Алена Волохова; председатель паралимпийского комитета Республики Таджикистан Сафар Боев.

Организаторы благотворительного вечера — фонд "Клуб "Приключение" Дмитрия Шпаро, ГБУ "Лаборатория путешествий" (директор — Матвей Шпаро), департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, департамент образования города Москвы.