Ручные ангелы: космонавты расписали игрушки для пациентов Детского хосписа

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В новом планетарии Санкт-Петербурга состоялась ежегодная благотворительная творческая акция в поддержку проекта "Мечты сбываются" Детского хосписа, в котором приняли участие российские летчики-космонавты вместе с воспитанниками городского дворца творчества.

Присутствующие смогли вручную расписать новогодние украшения в виде ангелов, елочные игрушки и другие праздничные сувениры для пациентов хосписа, которым необходимы радостные впечатления и ощущение поддержки. Для каждой фигурки участники мастер-класса придумали уникальный дизайн, а также постарались вложить в свою работу частичку душевного тепла.

"Я с превеликими удовольствием принял участие в этом мероприятии. Честно говоря, это наша лучшая работа. Наша команда хотела бы передать детям хотя бы частичку нашего мира, показать им, что вокруг нас так много великолепных вещей", — отметил в разговоре с корреспондентом "Социального навигатора" летчик-космонавт, герой России Павел Виноградов.

Акция проходит в Санкт-Петербурге уже пятый год подряд. Ранее в ней принимали участие известные артисты и музыканты.