Незрячие бегуны пробежали 3 километра в забеге "Паралимпийский сезон"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Благотворительный фонд "Спорт для жизни" принял партнерское участие в забеге "Паралимпийский сезон", который состоялся 29 октября в московском парке "Сокольники". Как сообщили в фонде, участвовать в забеге пришло более 400 человек, среди которых 80 бегунов с различными видами инвалидности. Почти половина бегунов с особенностями здоровья — подопечные фонда "Спорт для жизни", слабовидящие и незрячие люди, которые могут бежать в парасвязке, с поддержкой волонтера-лидера.

Незрячие бегуны пробежали трехкилометровую дистанцию. А слабовидящий атлет Артем Рассохин, также подопечный фонда "Спорт для жизни", уже выходящий на более сложные дистанции, преодолел 5 километров. Среди участников забега был и подопечный фонда "Спорт для жизни" Алексей Горелов — единственный в мире слепоглухой триатлет.

"Массовый старт — это прекрасно! Когда встречаются люди, которые давно не виделись, это очень здорово, — делится впечатлениями участница проекта нашего фонда "Марафон в темноте" Елена Федосеева. Елена бежала трехкилометровую дистанцию с лидером Ниной Мельниковой. — Забег в кругу старых друзей позволяет двигаться быстрее, меньше устаешь. Дистанцию проходишь на одном дыхании. Ты получаешь удовольствие от происходящего. А бежать в парке — это особое удовольствие! "Сокольники" — парк с большой историей. Я бежала и вспоминала бабушку, которая гуляла тут в 40-50-х годах и наверняка не думала, что ее внучка будет бежать здесь через 60 лет".

Елена уверена, что подобные забеги — это отличные возможности для всех спортсменов, с особенностями здоровья и без: "Спортсмены с инвалидностью своей силой духа вдохновляют остальных. А еще прекрасно, что люди, гуляющие в парке в воскресенье, встретили бегунов, и бегунов с инвалидностью в том числе. Это их приятно удивляет, и это помогает менять отношение общества к людям с особенностями здоровья".

"Мы рады участию в забеге и признательны организаторам за это важное дело, — отмечает Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни". — Проект интересный и полезный, но мне кажется, было бы лучше, чтобы наше общество было внимательнее к людям с особенностями здоровья, чтобы это был не единичный забег. Работа с такой аудиторией не должна сужаться до отдельных мероприятий. Мы считаем, что организаторы всех забегов, которые у нас сейчас проходят в России десятками, всегда должны интегрировать людей с инвалидностью в свои старты, тогда это действительно будет поддержкой. Надо максимально расширить спортивные возможности людей с особенностями здоровья — это действительно нужно! Это поможет обществу стать более толерантным".