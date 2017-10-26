Общение и надежная репутация – залог доверия в сфере НКО

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Репутация, соблюдение правил и личное общение — основы, на которых должно развиваться доверие в сфере благотворительности. К такому выводу пришли участники дискуссии "Донор и благополучатель: новые инструменты укрепления доверия".

Мероприятие прошло в рамках 15-й ежегодной конференции Форума доноров, и его участники — операторы государственных грантовых конкурсов, корпоративные и частные доноры — собрались, чтобы обсудить, как формируется доверие в сфере благотворительности, по какому принципу происходит выбор партнеров и как участнику этого процесса выстроить и сохранить безупречную репутацию.

Соблюдение формальностей — не единственное условие

Благотворительность является профессиональной сферой, и выстраивание отношений в этой сфере происходит с помощью тех же механизмов, что и в бизнесе, при этом основным критерием является прозрачность взаимодействия НКО как с коммерческими компаниями, так и с государственными институтами, уверены эксперты.

"Мы стали больше доверять некоммерческому сектору, поскольку доверие рождается и крепнет от взаимодействия, а взаимодействие фиксируется в результатах. Либо ты доверяешь потому, что имеешь опыт позитивного взаимодействия, либо потому, что знаешь, что у кого-то, кому ты доверяешь, есть такой опыт", — пояснил заместитель председателя комитета общественных связей города Москвы Игорь Соболев.

Именно поэтому для государственных органов важно фиксировать результаты этого взаимодействия и делать их достоянием общественности, информировать не только участников самого сектора НКО, но и госструктуры, и граждан, подчеркнул он.

В то же время доверие в сфере благотворительности не может строиться только на соблюдении формальных процедур и соответствии жестким критериям.

Человеческое общение на первом месте

"Есть доверие к нам и есть наше доверие к благополучателям, — отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. — Фонду как системному оператору будут доверять только в случае строгого соблюдения формальностей и правил. Но в обратном направлении фонд не может быть формалистом: любое наше взаимодействие с грантополучателем должно быть основано на доверии, и, только если есть признаки недобросовестного поведения, грантодатель может вмешиваться в ситуацию".

По его словам, система работы с Фондом президентских грантов организована максимально понятно и прозрачно и непредвзято, и с этой точки зрения организация, прошедшая отбор фонда, уже должна восприниматься участниками рынка как заслуживающая большого доверия.

Но в частном секторе у такого подхода есть недостатки, считают представители частных компаний. Поскольку в первую очередь оценивается то, как составлена заявка, велика вероятность отказать организации, не имеющей опыта в подготовке документов, но готовой и способной решать проблему, а вместо нее поддержать "профессиональных грантополучателей", которые отлично научились писать заявки и отчеты, но не готовы развиваться.

При этом отсутствие живой обратной связи мешает в том числе и работе грантодателей. "Фонды не могут развиваться без правды, без честных ответов и комментариев. Нужно непредвзятое мнение, — подчеркнул директор по коммуникациям и международным отношениям Software AG Foundation Петер Аугустин. — Мы никогда не принимаем решение только на основании документов, а стараемся получить собственное впечатление о каждом проекте".

"Бумаги важны, но важно и то, что мы видим и чувствуем. Человеческий контакт — это самое главное", — добавил он.