Россияне стали больше доверять благотворительным организациям

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уровень доверия к деятельности благотворителей среди граждан России заметно увеличился. По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики", 59% россиян скорее согласны доверять благотворительным организациям, а 11% респондентов согласились на безоговорочное доверие.

"Если сложить эти цифры, получится 70% населения, то есть почти две трети. Это очень высокий уровень", — отметила директор центра Ирина Мерсиянова в ходе выступления на 15-й ежегодной конференции форума доноров.

По ее словам, рост доверия к благотворительному сектору начался с 2013 года. Несмотря на то что в 2015 году был зафиксирован резкий спад, последние два года наблюдается лишь увеличение показателей.

Доверяй, но проверяй

Россияне доверяют и электронным пожертвованиям: согласно опросу сервиса Mail.ru, 66% пользователей рунета верят благотворительным организациям, организующим сбор средств в сети. Правда, они внимательнее относятся к наличию отчетов у этих структур.

В целом говорить о безусловном доверии общественности к благотворителям пока рано. Как отметила руководитель проекта "Добро Mail.ru" Александра Бабкина, в сознании россиян фонды прочно ассоциируются с навязчивыми просителями денег и помощи. Таким образом, не многие знают, что в некоммерческие организации можно самому обратиться за квалифицированной помощью.

"Очень часто люди воспринимают благотворительные организации как тех, кто постоянно просит помочь. В такой ситуации диалог редко получается, а он очень важен в данном контексте", — подчеркнула она.

Формула успеха

Как изменить эту ситуацию? Как подтолкнуть людей больше доверять благотворителям? По мнению директора трекинговых исследований nfpSynergy Тима Харрисона, в первую очередь люди должны чувствовать, что некоммерческие организации действительно выполнят обещанное.

"Когда мы анализировали ситуацию в Австралии и Великобритании, мы обнаружили, что самое важное — это чтобы люди понимали, что вы способны что-то изменить и что вы честные. Если этого не будет, то исчезнет и доверие. Есть другие факторы, например эффективность управления и грамотное расходование средств. Но люди должны чувствовать, что вы действительно сделаете то, что пообещали сделать", — заявил он в ходе дискуссии на форуме.

Вмешательство государства в благотворительный сектор, наоборот, может лишь ухудшить ситуацию. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Наталья Костенко. По ее словам, эта сфера слишком "чувствительная", поэтому благотворителям необходимо самостоятельно определять тенденции и дальнейшие пути развития.

"Ресурс широкой русской души и добрых сердец наших граждан сегодня недостаточно задействован, и здесь есть с чем работать. Если говорить о действиях власти, то личное мое мнение: эта чувствительная сфера должна опираться в большей степени на саморегулирование", — подчеркнула она.

По словам Костенко, Форум доноров — яркий пример успешной самоорганизации внутри сектора, благодаря которой удастся найти решение существующих проблем.