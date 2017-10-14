МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила строящийся детский хоспис в Домодедове. Она осмотрела палаты, которые в скором времени смогут принять тяжелобольных детей и их родителей, а также.
"Мы посетили ряд хосписов, в том числе входящих в государственную систему здравоохранения, и видим, что сейчас нужно выстроить всю систему паллиативной помощи. И главный принцип здесь заключается в том, что родители, оказавшиеся в такой ситуации, не должны оставаться с ней один на один", — добавила она.
Открытие хосписа в Домодедове намечено на весну 2018 года. Помимо услуг круглосуточного стационара, рассчитанного на 10 коек, в хосписе будет действовать выездная служба паллиативной помощи детям. Реконструкция здания в Домодедове проводится АНО "Детский хоспис" за счет привлеченных благотворительных средств.