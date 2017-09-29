Первый в России Фестиваль универсального дизайна пройдет в октябре

Фестиваль универсального дизайна будет проходить в Москве 2-4 октября на площадке центра дизайна Artplay. Как сообщили в РООИ "Перспектива", среди участников и российские, и зарубежные дизайнеры и архитекторы. Цель фестиваля — познакомить общество с дизайном будущего и продемонстрировать все преимущества среды, учитывающей интересы абсолютно каждого жителя города.

Программой предусмотрены лекции по дизайну и архитектуре, мастер-классы, квесты и экспозиция.

"Посетив мастер-классы и лекции известных российских и зарубежных дизайнеров и архитекторов, вы узнаете, как создается универсальная городская среда, какие ее элементы удобны для всех категорий людей. Пройдя по залам, вы поймете, с какими трудностями сталкиваются люди с разными особенностями и какие приемы универсального дизайна существуют, чтобы красиво вписать необходимые приспособления в архитектуру города или интерьер. Вас ждет красочная фотозона и арт-объекты, инсталляция "Одинаково разные". Вы увидите фильмы с кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров", станете участником увлекательного квеста в темноте, погрузитесь в 3D-реальность и попробуете собрать интерактивный пазл "Создай свой город", — рассказала руководитель отдела универсального дизайна РООИ "Перспектива" Мария Генделева.