Доступная среда? Тест-драйв тура для маломобильных людей в Сергиев Посад

Хорошая идея для выходного — заказать экскурсионный тур на ретропоезде в Сергиев Посад. Оплатить поездку, собрать вещи в дорогу, не забыть фотоаппарат и поставить будильник, чтобы не проспать утренний поезд, — именно такие мысли посещают большинство из нас, перед тем как мы отправимся пусть в небольшое, но путешествие.

Есения Бландова специально для "Социального навигатора"

Узнать о наличии пандусов, заказать социальное такси и оформить услугу ситуационной помощи на вокзале — вот о чем в первую очередь задумываются люди с инвалидностью.

Компания "РЖД Тур" совместно с Всероссийским обществом инвалидов и фондом "Подари любовь миру" организовала экскурсию в Сергиев Посад на ретропоезде для маломобильных граждан. В составе группы также были эксперты, которые проверили доступность городской туристической среды для всех посетителей.

Для того чтобы среда могла называться доступной, человек с ограниченными возможностями должен без проблем выйти из дома, воспользоваться общественным транспортом, а затем зайти в нужное здание.

Главная проблема городской инфраструктуры заключается в том, что объект, к примеру поликлиника, может быть оборудован всем необходимым (и лифтом для инвалидных колясок, и голосовыми подсказками для незрячих людей), но человек не сможет попасть внутрь, потому что у входа нет пандуса или тактильная плитка указывает неправильное направление.

"Весь этот маршрут [в Сергиев Посад] мы и просматриваем. Начиная от железнодорожного вокзала, отправления, прибытия, от пути движения и дальше уже по маршруту, что там может быть хорошего, интересного. Я так понимаю, что будут разработаны специальные маршруты, в том числе адаптированные для таких маломобильных групп", — поделился председатель Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов.

Путешествие начинается с вокзала

Девять утра, Ярославский вокзал. Старый паровоз ни с чем не спутаешь. Люди уже собираются у перрона. Кто-то разговаривает друг с другом, кто-то фотографируется, а кому-то даже удалось попасть в кабину машиниста и испачкать джинсы углем.

При посадке сотрудники вокзала оказывали пассажирам необходимую помощь. Но, несмотря на то, что для людей с ограниченными возможностями был заказан специальный вагон, инвалидные коляски не смогли поместиться в проход, и двум маломобильным экспертам пришлось заходить в поезд с помощью костылей.

Фонд "Подари любовь миру" и Всероссийское общество инвалидов собрали самых разных детей и взрослых, для того чтобы подарить им путешествие в Сергиев Посад на ретропоезде.

19-летний Никита Чечурин принимал участие во многих мероприятиях фонда и давно мечтал посетить Троице-Сергиеву лавру. "Меня пригласили в эту поездку, и это для меня, знаете, сказка. Потому что, во-первых, я ни разу не был в Сергиевом Посаде, а еще и на таком поезде туда поехать — это просто супер", — рассказал путешественник.

Несмотря на диагноз — ДЦП, — молодой человек увлекается автоспортом, поет и занимается благотворительностью. Он также является лауреатом премии президента Российской Федерации для талантливой молодежи, премии Николая Островского и всероссийских международных конкурсов.

Никита оказался очень открытым человеком и с удовольствием делился наблюдениями о том, как сильно поменялась Москва за последние несколько лет.

"Сейчас же, видите, делают подземные переходы для инвалидов, дороги, тротуары стараются делать, но это тоже не быстро. Правильно же говорится: Москва не сразу строилась. Это долгая работа, потому что Москва — большой город, но все равно она совершенствуется. И потом, у нас новый транспорт весь оборудован для инвалидов, поэтому, как говорится, все идет постепенно. Сразу ничего не бывает", — сказал он.

Гудок на старт

В поездке на ретропоезде можно было не только любоваться красивыми видами из окна — экскурсовод рассказывал пассажирам об истории железной дороги, конструкции вагонов и составе топлива, причем в форме живого разговора. Дети увлеченно отвечали на вопросы, а некоторые взрослые даже рискнули поспорить со специалистом.

Фирменные гудки ретропоезда приводили всех в полный восторг. Всем известные громкие звуки передавали атмосферу России начала XX века и переносили пассажиров на 100 лет назад.

По прибытии в Сергиев Посад группа разделилась: перед экспертами стояла задача проверить доступность всех пунктов, от А до Я, а дети просто должны были получить удовольствие и новые впечатления от поездки.

Этот тест-драйв на дружелюбность среды для экспертов далеко не первый, поэтому у них уже есть налаженная схема бронирования туров. В первую очередь организаторы узнаю́т об условиях, предоставляемых маломобильным людям (оборудованы ли здания пандусами, есть ли на территории туалеты для инвалидов, работают ли волонтеры), а затем заказывают экскурсовода.

"И они сразу разрабатывают маршрут для такой группы", — рассказала председатель Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Лобанова о прошлых экскурсиях.

Она и Ольга Абукова из местной районной организации "Обручевская" передвигаются на инвалидных колясках, поэтому для них специально заказали экскурсионный автобус с подъемником-лифтом. От такого уровня организации женщины остались в восторге.

© РИА Новости / Есения Бландова Ольга Абукова тестирует подъемник автобуса, приспособленного специально для маломобильных людей © РИА Новости / Есения Бландова Ольга Абукова тестирует подъемник автобуса, приспособленного специально для маломобильных людей

Другой эксперт, президент благотворительного фонда "Подари любовь миру" Елена Волохова, в 34 года попала в тяжелейшую аварию, которая лишила ее правой руки и ноги.

Идея создания фонда пришла Елене после того, как она начала заниматься благотворительной деятельностью и появляться на экранах телевизора. С ней стали связываться люди, которые писали о своих проблемах, о том, как своим примером она помогла им двигаться дальше.

"У нас принято считать, что люди с инвалидностью — это именно люди на колясках. Я рассматривала сегодняшнюю поездку не как человек на коляске, а как человек, который пользуется протезом. Посмотреть со стороны ходячих людей, ходячих с какими-то трудностями, скажем так. А это и слабовидящие, и с проблемами опорно-двигательного аппарата, ДЦП например", — отметила Елена Волохова.

Первой и главной остановкой тура была Троице-Сергиева лавра. Экскурсия началась с посещения Троицкого собора, в который эксперты без проблем смогли попасть благодаря наружным пандусам.

Возможности усовершенствования и модифицирования строений лавры ограничены, потому что весь архитектурный ансамбль входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории работают волонтеры, которые оказывают помощь тем, кому она необходима. Благодаря им женщины на инвалидных колясках смогли подняться к мощам — святыня находится на возвышении, к которому ведут несколько ступенек.

"Последние годы все больше и больше становится волонтерских движений. И если раньше это было все больше название, они не до конца понимали, что нужно делать, то сейчас их и обучают, и они много проводят с нами мероприятий", – отметил Николай Зеликов.

Экскурсия по лавре закончилась, но Надежда Лобанова уже хочет вернуться обратно, чтобы посетить святые места, которые ей не удалось увидеть в этот раз.

Она была в Сергиевом Посаде десять лет назад. Тогда по всей территории комплекса была выложена брусчатка, и женщине было очень тяжело передвигаться по ней на инвалидной коляске. Но сегодня вся инфраструктура оказалась удобной для маломобильных посетителей.

"Основные линии, направления все выложены мелкой гладкой плиткой. Брусчатка, она исторически выложена, ее никуда не денешь, если поменять, положить асфальт, это уже не Сергиев Посад будет. А вот чуть-чуть изменили, выложили другую плитку — и уже можно проехать. И историю не потеряли, и в то же время человеку удобно", — поделилась Надежда Валентиновна.

Доступная среда — это не только пандусы

Следующей остановкой оказался ресторан, входящий в комплекс лавры. Несмотря на то что здание было оборудовано специальным лифтом, эксперты на инвалидных колясках не смогли попасть в обеденный зал без посторонней помощи.

"На второй этаж поднялись, и лифт, и туалет даже для колясочников есть, но к тому залу, куда мы шли обедать, по-моему, две или три ступеньки. И вот вроде бы все оборудовано, но чего-то не хватает", – отмечает Николай Зеликов.

© РИА Новости / Есения Бландова Дороги выложили гладкой плиткой специально для людей на инвалидных колясках © РИА Новости / Есения Бландова Дороги выложили гладкой плиткой специально для людей на инвалидных колясках

Эксперты должны были исследовать все тонкости поездки, поэтому важным пунктом в путешествии оказалась проверка специализированных туалетов. Наличие пандусов, поручней, высота раковин и зеркал, а также качество сопровождающей помощи в целом соответствовали необходимым параметрам.

На территории лавры находится гостиница, к которой ведет лестница, оборудованная пандусом. Рядом с ней находится кнопка для вызова сотрудника, в компетенцию которого, как оказалось, входит только открытие входной двери.

Подниматься на первый этаж экспертам пришлось при помощи других сопровождающих. Номер также не прошел проверку: кровать оказалась ниже уровня инвалидной коляски, а душем маломобильный человек воспользоваться бы просто не смог.

Энтузиасты и городские власти

Завершал проверку Троице-Сергиевой лавры поход в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. Несмотря на то что учреждение до сих пор ждет финансирования, сотрудники самостоятельно приспособили все здание для нужд маломобильных граждан, которые могут посетить каждый выставочный зал благодаря оборудованным пандусами спускам и подъемам.

© РИА Новости / Есения Бландова Пандусы для маломобильных людей сотрудники музея устанавливали самостоятельно © РИА Новости / Есения Бландова Пандусы для маломобильных людей сотрудники музея устанавливали самостоятельно

"Если десять лет назад мы приезжали и нас всю дорогу на задних колесах трясли, то здесь человек может совершенно спокойно проехать самостоятельно", – делится опытом передвижения на инвалидной коляске Надежда Лобанова.

Последним пунктом поездки был Ледовый дворец. Сооружение построено недавно, поэтому по умолчанию оборудовано тактильной плиткой, голосовой схемой для незрячих людей, а также лифтом, туалетами и раздевалками для маломобильных граждан. Несмотря на полный комплект удобств, эксперты отметили, что самостоятельно открыть дверь в уборную очень сложно.

Спортивный комплекс приспосабливался под нужды людей с ограниченными возможностями не просто так: три раза в неделю по два часа дети на инвалидных колясках занимаются здесь керлингом.

Вернувшись на железнодорожный вокзал, участники обменялись впечатлениями.

"Мы благодарны, что есть руководители, которые записывают за нами. Они говорят, что сделают, это самое главное, дорогого стоит. Поэтому я думаю, что мы приехали не зря, и даже если где-то начнут делать и переделывать, то будет очень хорошо", – сказал Николай Зеликов.

По итогам проверки эксперты составят документ, который будет содержать рекомендации по улучшению среды для людей с инвалидностью в городе.

"Если инвалид получает услугу, то объект считается доступным", – заметила Надежда Лобанова.

© РИА Новости / Есения Бландова Надежда Лобанова хочет посетить Сергиев Посад еще раз © РИА Новости / Есения Бландова Надежда Лобанова хочет посетить Сергиев Посад еще раз

По итогам небольшого брифинга представители местной власти пообещали исправить все имеющиеся недочеты.

"Я не спорю, где-то у нас какие-то сферы, возможно, нужно подтягивать, но это, собственно, как и везде. Постоянно работаем над улучшением", – отметил старший эксперт отдела туризма управления развития отраслей социальной сферы Артур Сукязян.