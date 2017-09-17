Незаменимые помощники: как и где обучают собак-поводырей

Кинолог с подопечным во время обучения собак-поводырей в Московском метрополитене. Архивное фото

Кинолог с подопечным во время обучения собак-поводырей в Московском метрополитене. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Собака-поводырь должна уметь сдерживать эмоции, обладать покладистым и терпеливым нравом, не бояться резких звуков и не реагировать на внешние раздражители. Лабрадор, немецкая овчарка и восточно-европейская овчарка — с этими породами работают специалисты Российской школы подготовки собак-проводников совместно с сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.

"Лабрадоры — очень добрые и ласковые собаки, которые к тому же хорошо поддаются дрессировке. Овчарка — собака серьезная, и если поставлена задача, она четко выполняет свои функции. Щенок лабрадора может иногда отвлечься, овчарка — никогда", — отметил в интервью порталу мэра и правительства Москвы генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников Александр Ивашков.

Подготовка собак начинается с тестирований и испытаний. Собака-проводник не может быть агрессивной. Для того чтобы выявить определенные наклонности, проводится исследовательская работа.

Их занятия можно нередко увидеть по утрам на станции метро "Авиамоторная". Будущие проводники отрабатывают спуск и подъем по эскалаторам и лестницам, прохождение через турникеты, а также посадку и высадку из вагона поезда.

Инструкторы обязаны отрабатывать с собакой упражнения независимо от погоды, потому что слепой может оказаться в любой ситуации при любых погодных условиях.

После завершения подготовки специалисты решают, готовы ли будущие поводыри к сдаче экзамена: они проходят специализированный маршрут по оборудованному городку с препятствиями. Подготовленный пес должен останавливаться перед любой преградой, чтобы уберечь хозяина от возможных травм.

"Мы живем в век технологий, где есть гаджеты и различные приборы, но ни один из них не способен остановиться перед вырытой ямой. А если собака увидит такое препятствие, то она встанет на пути хозяина", — подчеркнул Александр Ивашков.

История Российской школы подготовки собак-проводников началась в 1960 году. Тогда она состояла из коллектива тренеров-дрессировщиков, большую часть из которых составляли офицеры-фронтовики.

Школа сегодня — это уникальный комплекс зданий и сооружений, предназначенных для подготовки собак-проводников. Территория оборудована приборами системы "Говорящий город" и макетами различных препятствий. Одновременно в школе содержится до 120 собак и щенков, часть из которых выращивают в собственном питомнике.