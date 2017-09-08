Как прошел Урок мира в Санкт-Петербургском детском хосписе

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Накануне Дня знаний в Санкт-Петербургском детском хосписе прошел праздник, посвященный началу учебного года. Он получил название "Урок мира": с помощью яркого действа дети познакомились с культурой разных национальностей через музыку, еду, игры, мастер-классы и традиционные костюмы.