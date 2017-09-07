В Дагестане пройдет Всероссийская неделя слепоглухих

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В научно-оздоровительном комплексе "Журавли" в Дагестане с 10 по 16 сентября впервые будет проходить Всероссийская неделя слепоглухих. Ее цель — подарить участникам позитивные эмоции и яркие впечатления благодаря колориту местности, вкусным национальным блюдам и уникальным традициям. Участниками мероприятия станут около 200 подопечных фонда "Со-единение" из 32 регионов страны, сообщает пресс-служба организации.

"Это первый опыт организации недели слепоглухих в России. За основу была взята европейская традиция проведения подобных мероприятий, в том числе Европейская неделя реабилитации и культуры для слепоглухих людей (ERCW), которая проводится ежегодно начиная с 1997 года", — говорится в сообщении.

Запланирована насыщенная программа, в которой будут отражены все особенности региона. Подопечные фонда посетят Сулакский каньон и Дербент, побывают на Чиркейской ГЭС, искупаются в Каспийском море, а также примут участие в танцевальном представлении, узнают о джигитовке и попробуют блюда горской кухни.

По итогам мероприятия фонд "Со-единение" сможет провести исследование доступной среды в сфере туризма и культуры, а также подготовить рекомендации по возможным улучшениям и развитию доступности региона для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Место для мероприятия было выбрано не случайно, так как в Дагестане проводится значительная работа по созданию досуговых центров слепоглухих. В частности, недавно при поддержке фонда в регионе был открыт центр компьютерной грамотности и волонтерских курсов.