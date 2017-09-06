В Уфе впервые пройдет благотворительный марафон

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уфимский международный марафон пройдет 17 сентября 2017 года. Как сообщили в пресс-службе фандрайзинговой платформы "Сделай!", забег впервые станет в том числе благотворительным.

Активные жители города — представители власти, блогеры, бизнесмены, предприниматели, просто инициативные уфимцы — приняли общее решение помочь уфимскому благотворительному фонду "Мархамат", работающему уже семь лет и помогающему детям с особенностями развития и семьям в трудных жизненных ситуациях. Все они создали акции-поступки на платформе "Сделай!" и станут благобегунами на марафоне.

Уже сейчас в рамках акции, стартовавшей всего несколько дней назад, благобегуны собрали более 57 тысяч рублей, а до старта Уфимского марафона еще 11 дней. "В Уфе нет традиции проводить благотворительные марафоны. Но спортивный фандрайзинг развивается активно по всей стране, и мы тоже решили применить эту практику в своем городе. Такой массовый забег благобегунов пройдет у нас впервые", — рассказала Айгуль Гареева, директор благотворительного фонда "Мархамат".

"Думаете, ничего не изменится от одной пробежки или одного перевода денег? Ничего не изменится, если мы ничего не будем делать!" — убеждена участница марафона Лира Плотникова, мама троих детей.

"Я верю в теорию малых дел, — поддерживает эту мысль Иван Старостин, идеолог и сооснователь платформы. — Спортивный фандрайзинг — тренд всего мира, и теперь мы развиваем его в России. Мы уверены, что время, когда каждый из нас будет считать для себя нормой помочь другому, уже наступило".