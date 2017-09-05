В Крыму открылся всероссийский фестиваль "Пара-Крым – 2017"

По словам Михаила Терентьева, председателя ВОИ, депутата Госдумы РФ, паралимпийского чемпиона, все участники — активные, целеустремленные, позитивные люди, а фестиваль подарит им незабываемые впечатления.
"Первый всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов, организованный нашей организацией, состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится в Крыму. Климат полуострова Крым, его целебные ресурсы и мощная санаторно-профилактическая база являются идеальными условиями для лечения и реабилитации инвалидов. Участие в таких мероприятиях позволяет людям с инвалидностью поверить в свои силы, выявить и реализовать свои возможности, добиться самых высоких спортивных результатов и целей", — отметил он.
Флюр Нурлыгаянов, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов: "Фестиваль "Пара-Крым" набирает популярность, и год от года растет количество регионов, принимающих в нем участие. Значение всероссийских физкультурно-спортивных фестивалей, которые проводят ВОИ И РССИ, очень важно для социальной реабилитации людей с инвалидностью, укрепления их духа и уверенности в собственных силах. Наш фестиваль — это возможность проявить себя и проверить свои силы, обрести новых друзей, встретиться со старыми знакомыми, а также расширить границы своих возможностей".