В Крыму открылся всероссийский фестиваль "Пара-Крым – 2017"

В Евпатории 5 сентября состоялось открытие всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов «Пара-Крым - 2017», сообщает Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Фестиваль будет проходить с 5 по 9 сентября в Евпатории на базе центра спорта «Эволюция» Республики Крым.

По словам Михаила Терентьева, председателя ВОИ, депутата Госдумы РФ, паралимпийского чемпиона, все участники — активные, целеустремленные, позитивные люди, а фестиваль подарит им незабываемые впечатления.

"Первый всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов, организованный нашей организацией, состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится в Крыму. Климат полуострова Крым, его целебные ресурсы и мощная санаторно-профилактическая база являются идеальными условиями для лечения и реабилитации инвалидов. Участие в таких мероприятиях позволяет людям с инвалидностью поверить в свои силы, выявить и реализовать свои возможности, добиться самых высоких спортивных результатов и целей", — отметил он.

© Всероссийское общество инвалидов Председатель ВОИ, депутат Госдумы, паралимпиец Михаил Терентьев на открытии фестиваля "ПАРА-КРЫМ-2017" © Всероссийское общество инвалидов Председатель ВОИ, депутат Госдумы, паралимпиец Михаил Терентьев на открытии фестиваля "ПАРА-КРЫМ-2017"

Фестиваль проводится с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью. В этом году участниками яркого спортивного праздника станет более 470 человек из 65 регионов России, которые будут соревноваться в пяти спортивных дисциплинах — дартсе, легкой атлетике (100 и 400 метров), настольном теннисе, пауэрлифтинге и плавании. Также участников ждут мастер-классы по дайвингу, регби и парусному спорту, соревнования по настольным спортивным играм и досуговые мероприятия.

Флюр Нурлыгаянов, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов: "Фестиваль "Пара-Крым" набирает популярность, и год от года растет количество регионов, принимающих в нем участие. Значение всероссийских физкультурно-спортивных фестивалей, которые проводят ВОИ И РССИ, очень важно для социальной реабилитации людей с инвалидностью, укрепления их духа и уверенности в собственных силах. Наш фестиваль — это возможность проявить себя и проверить свои силы, обрести новых друзей, встретиться со старыми знакомыми, а также расширить границы своих возможностей".