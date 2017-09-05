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Жизнь без преград

"PRO-подростков": эксперты обсудят новые принципы работы с детьми-сиротами

12:5105.09.2017
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© Фото предоставлено БФ "Солнечный круг"PRO-подростков: эксперты обсудят новые принципы работы с детьми-сиротамиPRO-подростков: эксперты обсудят новые принципы работы с детьми-сиротами
© Фото предоставлено БФ "Солнечный круг"
Уже второй раз в Москве пройдет всероссийская практическая конференция "PRO-подростков". С 27 по 29 сентября обсуждать новые принципы работы с детьми-сиротами будут 250 специалистов из всех регионов России: педагоги и воспитатели детских домов, психологи, специалисты служб сопровождения замещающих семей, представители исполнительной власти и НКО.

На конференцию приглашаются все, кому близка эта тема. Необходимо заполнить анкету на сайте мероприятия pro-podrostkov.ru. Организаторами конференции выступили благотворительные фонды "Солнечный город", "Открывая горизонты", "Измени одну жизнь" при поддержке Министерства образования и науки РФ.

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В системе государственных учреждений сейчас воспитывается около 57 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 60% из них — дети старше 7 лет. Многие живут в детских домах долгие годы, все они получили психологическую травму, работать с ними непросто. Цель конференции "PRO-подростков" — обучить специалистов сферы защиты детства техникам эффективной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, чтобы повысить качество жизни всех участников процесса.

"Родителям подростков знакомы особенности переходного возраста, и не у всех этот процесс проходит гладко. Что можно говорить о сложностях взаимодействия специалистов в учреждениях с подростками, пережившими зачастую не одну трагедию в жизни, имеющими тяжелый травматический опыт?" — отмечает Яна Леонова, исполнительный директор БФ "Измени одну жизнь".

"Наша конференция даст конкретные, прикладные знания и инструменты для того, чтобы наладить более комфортные отношения и снизить риск профдеформации, эмоционального выгорания специалистов, которые работают с детьми. Для многих детей эти специалисты становятся единственными близкими людьми, и мы хотим помочь им выстроить здоровые человеческие взаимоотношения", — подчеркивает Яна Леонова.

1 сентября 2015 года в России было принято 481-е постановление правительства, регламентирующее работу с детьми, оставшимися без попечения родителей. Согласно документу, учреждения становятся центрами помощи детям, где все устроено по семейно ориентированной модели.

"Принятое постановление каждое учреждение понимает по-своему. В этом документе нет расшифровок и конкретной механики, чтобы внедрить эту самую семейно ориентированную модель, сделать воспитателя близким взрослым и создать благоприятные условия проживания. На конференции мы поделимся опытом работы в новых условиях. Но главное, мы погрузим специалистов в конкретные ситуации, которые происходят с детьми, пережившими травму утраты. Педагоги на собственном примере увидят, что чувствует и замечает ребенок, когда его, например, везут из кровной семьи в незнакомое место, когда чужие люди приводят его в большой дом, где живет много детей, и говорят, что теперь с ним все будет хорошо. Как только начинаешь задумываться и примерять на себя все эти ситуации, осознаешь, чем помочь ребенку, что говорить и как его реабилитировать. Только совместная работа и обмен опытом позволят исправить ситуацию по стране в целом и решить нашу основную задачу — реально помочь детям, оставшимся без родителей!" — пояснила директор детского благотворительного фонда "Солнечный город" Марина Аксенова.

На второй всероссийской конференции "PRO-подростков" эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманска и других регионов представят эффективные технологии и инструменты работы с подростками, принципы работы с новым законодательством, поделятся опытом создания нормативно-правовой базы после принятия 481-го постановления правительства. Участники конференции ознакомятся с конкретными практиками работы с подростками, которые они смогут начать применять сразу после окончания конференции.

Трудный возраст: советы психолога родителям, как не стать врагом подростку
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Трудный возраст: как не стать врагом подростку
На живых примерах, интерактивных мастер-классах эксперты поделятся с участниками конференции опытом, как выявлять и понимать потребности детей, оставшихся без попечения родителей, как взаимодействовать с подростками, которые постоянно в телефоне, как реагировать на "не сейчас", "завтра", "отстаньте", как помочь определить жизненный путь и подготовить к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения. Практические упражнения, игры и успешные кейсы — все это будет передано специалистам в течение трех дней.

"Проблемы общения отцов и детей были всегда. Наверное, фраза "Ну что за молодежь сейчас пошла" не выйдет из употребления. На самом деле дети сейчас по-настоящему другие. На конференции мы расскажем, чем отличаются поколения детей, как для них создавать основу жизни вне стен учреждения. На конкретных примерах покажем разницу между специалистами и детьми и дадим конкретные эффективные инструменты работы с подростками, которые принесут пользу воспитанникам и качественно облегчат работу специалистов", — рассказала Анна Орлова, генеральный директор благотворительного фонда "Открывая горизонты".

Особое внимание эксперты конференции уделят работе специалистов и профилактике их эмоционального выгорания. Лучшие бизнес-тренеры России расскажут о том, как полюбить свою работу, найти в ней новые смыслы и стать счастливее. Ведь только счастливый человек может сделать счастливым кого-то еще!

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