Благотворительность с умом: помочь и не пострадать самому

Благотворительность с умом: помочь и не пострадать самому

Благотворительность с умом: помочь и не пострадать самому

В последние годы культура благотворительности в России активно развивается. Все больше людей готовы прийти на помощь: стать волонтером, пожертвовать вещи или деньги. Не дремлют и мошенники: они придумывают новые схемы обмана неравнодушных граждан, тем самым подрывают доверие к благотворительности вообще.

В Международный день благотворительности редакция "Социального навигатора" расскажет, как же помочь нуждающимся и не стать при этом жертвой мошенников.

Выбирай и проверяй

Для начала нужно понять, кому вы хотите помочь. Выбор благотворительной организации — важный шаг. Необходимо собрать всевозможную информацию о ней и постараться проверить ее.

Любой серьезный фонд имеет сайт, на котором размещена информация о нем самом и о проектах. Там же должен быть контактный телефон. Сотрудники благотворительной организации отвечают по всем каналам связи на запросы жертвователя, предоставляют регистрационные документы, если они не опубликованы на сайте.

Жертвователю нужно внимательно изучить сферу деятельности фонда, посмотреть отчеты о потраченных средствах. Согласно закону о благотворительной деятельности и благотворительных организациях в России, они должны быть в открытом доступе.

"Каждая кампания по сбору средств обязательно заканчивает отчетом. Их отсутствие — верный признак несерьезного подхода организации к работе", — рассказал советник председателя Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Александр Фесенко.

"Отчет часто является не только финальным этапом одной кампании, но и началом следующей. Это крайне важно для поддержки и укрепления доверия людей. Без него следующая кампания по привлечению поддержки в виде денежных пожертвований будет иметь меньший успех", — добавил эксперт.

Возникает вопрос: "Но ведь отчеты можно и подделать?". Конечно, можно. Однако если их нет, уже стоит задуматься о благонадежности такой компании.

Формы сбора пожертвований

Серьезные благотворительные организации не стремятся вытрясти из жертвователей как можно больше денег. Они рассказывают о своей деятельности, налаживают долгосрочное сотрудничество, ищут партнеров.

Есть две основные формы сбора средств.

Первая — сбор наличных денег. Это приносит быстрый результат, но часто используется мошенниками, а потому вызывает недоверие среди жертвователей.

Вторая форма — знакомство с компанией и обмен контактами. Такой способ является более эффективным, и все больше серьезных организаций применяют его на практике. Людям предлагают познакомиться с деятельностью благотворительной организации, оставить контакты для дальнейшей связи, при желании перевести деньги на расчетный счет организации по реквизитам.

"Эта форма снимает напряженный момент, когда человеку нужно отдавать свои наличные на улице незнакомому человеку. Важно, чтобы жертвователь не только осознал проблему, необходимость поддержки, но и проникся известным доверием к организации в лице ее представителя или сотрудника", — поделился опытом Алексей Фесенко.

"Многие через какое-то время становятся постоянными и регулярными жертвователями. Ежемесячно направляют фиксированную сумму на благотворительность. Таким образом, возрастает объем поступающей помощи и сокращаются затраты НКО на ее привлечение", — добавил он.

Деньги — не главное

Благотворительность в первую очередь ассоциируется с денежными пожертвованиями. Они важны и нужны, ведь ими оплачивают лекарства, продукты, услуги и многое другое. Но есть и другие формы помощи.

Делиться можно вещами, а также нематериальным — например, опытом, навыками, эмоциями. Научить детей рисовать или лепить из глины, провести кулинарный мастер-класс, устроить праздник без повода в детском доме, пообщаться с одинокими пенсионерами из дома престарелых, погулять с собаками из приюта, которым очень не хватает общения и тепла — все это благотворительность, для которой не требуется денежных вложений, а только желание помочь.

Серьезные благотворительные организации приветствуют и развивают добровольное движение, школы волонтеров, информационную благотворительность и другие формы помощи. Узнать о них можно на сайтах или у сотрудников организации.

Если представители фонда говорят, что им нужна помощь только в виде наличных денег или перевода на счет частного лица, — это явный признак лжеблаготворителей.

Стоит ли доверять акциям на улице?

На улицах города часто можно встретить представителей благотворительных организаций в ярких футболках с прозрачными ящиками для сбора наличных денег. На них фотографии и диагноз ребенка с призывом о помощи. Как бы ни было жалко, слепо доверяться картинке не стоит. На что нужно обратить внимание?

1. Безналичный перевод. Чаще всего мошенничество совершается именно с наличными деньгами. Прозрачность коробки не гарантирует прозрачности схемы. Количество вложений наличными сложнее всего отследить, в отличие от электронных переводов. Крупные фонды рассказывают о проблемах, предлагая людям принять участие в помощи. Предоставляют реквизиты организации, а перевод остается на усмотрение жертвователя.

2. Необходимо проверить организацию по всем возможным источникам, существует ли она вообще. Например, найти сайт в интернете и позвонить по указанным контактам. Сотрудники должны ответить на вопросы потенциальных благотворителей.

3. Особое внимание стоит обратить на место, где проходит сбор пожертвований. Серьезные организации чаще устраивают акции на специализированных площадках — фестивалях, в парках, на территории крупных магазинов (при их непосредственной поддержке), на концертах поп-звезд. Торговые сети или известные персоны вряд ли станут рисковать своей репутацией, связавшись с мошенниками, а значит, и доверие людей к сбору средств на такой площадке растет.

"Никогда серьезная организация не пойдет собирать средства на перекрестках или в электричках. Это первый признак того, что что-то не так", — рассказал Александр Фесенко.

4. Внешний вид представителя организации: как одет, как говорит, что предлагает, какие документы и контакты может предоставить. Крупные некоммерческие организации выдают своим сотрудникам форму, бейджи и раздаточные материалы. На улицах работают подготовленные люди. Если что-то идет не так, всегда можно сообщить в организацию руководителям — там обязательно разберутся в ситуации.

Например, фандрайзеры организации "Детские деревни — SOS" ходят со значками "Я не беру наличные". На сайте компании все они перечислены с порядковыми номерами, указанными на их бейджах. Представители этой организации сами ездят в детские деревни и знают о проекте не понаслышке, рассказывают людям о способах помощи.

5. Отношение к каверзным вопросам. Не бойтесь спрашивать. Например, чем болеет ребенок, на которого собирают деньги, его историю, где сейчас находится, какими проектами еще занимается организация, сколько животных содержится в приюте, чем можно помочь кроме денег и так далее. Мошенники боятся расспросов и съемки на камеру, часто не могут дать вразумительный ответ или убегают.

"Им нужны живые деньги здесь и сейчас. Поэтому другие формы помощи им не интересны", — рассказал директор департамента фандрайзинга и коммуникаций благотворительной организации "Детские деревни — SOS" Дмитрий Даушев.

Благотворительность маленькой не бывает

"У меня только 10 (50 или 100) рублей. Наверное, это слишком мало. Не буду позориться и отдавать. Тогда не буду жертвовать совсем", — такие мысли останавливают многих людей от благотворительного взноса.

Пожертвование не бывает маленьким. Любой вклад важен для большого дела.

Так по крупинке собирается необходимая сумма. Для того, у кого этого нет, маленький вклад может стать спасительным. Выбирайте тех, кому хотите помочь. Выбирайте способ и действуйте. Творить благо несложно — отдавая, мы получаем больше.

Беседовала Ксения Алфимова