В Троице-Сергиевой лавре появится тактильная икона для слепоглухих

6 сентября фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и проект "Увидеть икону" передадут в Троице-Сергиеву лавру икону, выполненную в технике высокого рельефа, сообщает пресс-служба фонда.

Кипрская икона Божией Матери создана для прихожан, которые ограничены в возможности видеть, — слепоглухих, незрячих и слабовидящих. Она имеет рельефную деревянную основу, в ней также используются контрастные цвета для облегчения восприятия слабовидящими.

Проект "Увидеть икону" позволяет расширять границы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также способствует развитию доступной среды в храмах Русской православной церкви. Первая тактильная икона была передана в кафедральный храм Христа Спасителя в 2016 году.