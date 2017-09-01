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Жизнь без преград

Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге

18:1201.09.2017
(обновлено: 20:09 01.09.2017)
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Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев АлексейВолонтеры помогали гостям праздника изготовить традиционную русскую игрушкуУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Волонтеры помогали гостям праздника изготовить традиционную русскую игрушку
© РИА Новости / Даничев АлексейДаничев АлексейПозитивное настроение на празднике обеспечивали аниматорыУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев АлексейДаничев Алексей
Позитивное настроение на празднике обеспечивали аниматоры
© РИА Новости / Даничев АлексейВсе желающие принимали участие в соревновании по боччеУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Все желающие принимали участие в соревновании по бочче
© РИА Новости / Даничев АлексейНа крыльце хосписа работала фотозона, декорированная под угол русской избы, где гости примеряли на себя красочные русские народные костюмыУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
На крыльце хосписа работала фотозона, декорированная под угол русской избы, где гости примеряли на себя красочные русские народные костюмы
© РИА Новости / Даничев АлексейНа одной из площадок работали мастера по мехендиУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
На одной из площадок работали мастера по мехенди
© РИА Новости / Даничев АлексейГости праздника играли в настольную игру "Мемори"Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Гости праздника играли в настольную игру "Мемори"
© РИА Новости / Даничев АлексейВ качестве угощений были представлены осетинские пироги, таджикские фрукты, восточные сладости и узбекский пловУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
В качестве угощений были представлены осетинские пироги, таджикские фрукты, восточные сладости и узбекский плов
© РИА Новости / Даничев АлексейТакже гости смогли попробовать праздничный торт в виде Земного шараУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Также гости смогли попробовать праздничный торт в виде Земного шара
© РИА Новости / Даничев АлексейВолонтеры в национальных костюмах калмыков рассказывали о традициях праздновать новый год два раза в год и о буддизмеУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Волонтеры в национальных костюмах калмыков рассказывали о традициях праздновать новый год два раза в год и о буддизме
© РИА Новости / Даничев АлексейАниматоры учили всех желающих японским танцам и другим этническим традициямУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Аниматоры учили всех желающих японским танцам и другим этническим традициям
© РИА Новости / Даничев Алексей Национальные музыкальные коллективы исполняли популярные песни на народных инструментахУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Национальные музыкальные коллективы исполняли популярные песни на народных инструментах
© РИА Новости / Даничев АлексейНа открытии праздника присутствовала узбекская этно-фолк группа "Обморок и мама"Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
На открытии праздника присутствовала узбекская этно-фолк группа "Обморок и мама"
© РИА Новости / Даничев АлексейКалмыцкая кибитка на центральной площадке праздникаУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Даничев Алексей
Калмыцкая кибитка на центральной площадке праздника
© Даничев АлексейВице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и основатель детского хосписа, член ОП РФ протоиерей Александр ТкаченкоУрок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
© Даничев Алексей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и основатель детского хосписа, член ОП РФ протоиерей Александр Ткаченко
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