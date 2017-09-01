Урок мира в Детском хосписе в Санкт-Петербурге
18:1201.09.2017
(обновлено: 20:09 01.09.2017)
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© РИА Новости / Даничев АлексейВолонтеры помогали гостям праздника изготовить традиционную русскую игрушку
Волонтеры помогали гостям праздника изготовить традиционную русскую игрушку
© РИА Новости / Даничев АлексейДаничев АлексейПозитивное настроение на празднике обеспечивали аниматоры
Позитивное настроение на празднике обеспечивали аниматоры
© РИА Новости / Даничев АлексейНа крыльце хосписа работала фотозона, декорированная под угол русской избы, где гости примеряли на себя красочные русские народные костюмы
На крыльце хосписа работала фотозона, декорированная под угол русской избы, где гости примеряли на себя красочные русские народные костюмы
© РИА Новости / Даничев АлексейВ качестве угощений были представлены осетинские пироги, таджикские фрукты, восточные сладости и узбекский плов
В качестве угощений были представлены осетинские пироги, таджикские фрукты, восточные сладости и узбекский плов
© РИА Новости / Даничев АлексейВолонтеры в национальных костюмах калмыков рассказывали о традициях праздновать новый год два раза в год и о буддизме
Волонтеры в национальных костюмах калмыков рассказывали о традициях праздновать новый год два раза в год и о буддизме
© РИА Новости / Даничев АлексейАниматоры учили всех желающих японским танцам и другим этническим традициям
Аниматоры учили всех желающих японским танцам и другим этническим традициям
© РИА Новости / Даничев Алексей Национальные музыкальные коллективы исполняли популярные песни на народных инструментах
Национальные музыкальные коллективы исполняли популярные песни на народных инструментах
© РИА Новости / Даничев АлексейНа открытии праздника присутствовала узбекская этно-фолк группа "Обморок и мама"
На открытии праздника присутствовала узбекская этно-фолк группа "Обморок и мама"
© Даничев АлексейВице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и основатель детского хосписа, член ОП РФ протоиерей Александр Ткаченко
© Даничев Алексей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и основатель детского хосписа, член ОП РФ протоиерей Александр Ткаченко
31 августа в Детском хосписе в Санкт-Петербурге прошел "Урок доброты", приуроченный к началу учебного года.
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