В "Некрасовке" прошла донорская акция с участием московских чиновников

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В центральной универсальной научной библиотеке им. Н.А.Некрасова 2 августа состоялась донорская акция, организованная Московским ресурсным центром по донорству крови и Национальным фондом развития здравоохранения при поддержке комитета общественных связей и департамента культуры города Москвы. В ней приняли участие более 120 человек, сообщили организаторы. Доноры пополнили банк крови Москвы почти на 30 литров.

Среди доноров крови — сотрудники департамента по конкурентной политике, департамента развития новых территорий, департамента финансов, департамента культуры города Москвы, комитета общественных связей города Москвы, Московской городской Думы, а также специалисты свыше 25 государственных учреждений, большая часть которых — учреждения культуры.

Также сдать кровь на открытую донорскую акцию в рамках второго донорского марафона "Достучаться до сердец" пришли москвичи и гости столицы, которые узнали о предстоящей акции из средств массовой информации. С донорами работала выездная бригада Центра крови им. О.К.Гаврилова департамента здравоохранения города Москвы.

"Впервые проведена донорская акция для сотрудников департаментов, государственных учреждений Москвы, к сбору крови присоединились и жители и гости Москвы самых разных профессий, — рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови Российской Федерации. — Этот день донора подтвердил, что в столице живут и работают активные, ответственные и неравнодушные люди".

"Библиотека — не просто книжное пространство, это пространство хранения и распространения культуры и знаний, пространство безопасности и доверия. Сдавать кровь правильно, мы рады помочь совершить правильный выбор, — отмечает Мария Привалова, директор ЦУНБ им. Н.А.Некрасова. — Проведение донорской акции в библиотеки — это не только возможность сдать кровь, но и нормализация, популяризация этой практики. В библиотеке можно будет не только стать донором, но и поговорить об этом, задать вопросы и разобраться в теме. А еще наша библиотека присоединилась к донорской акции, потому что уверена в своих читателях, в их готовности делать важные и добрые дела, которые помогут кому-то выздороветь и продлить чью-то жизнь".