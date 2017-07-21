Александр Ткаченко: предложение о господдержке хосписов очень своевременное

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Господдержка для хосписов — очень своевременное предложение, считает основатель и руководитель Детского хосписа в Санкт-Петербурге протоиерей Александр Ткаченко. "Мне очень приятно видеть развитие инициативы, которая впервые была озвучена несколько лет назад в Петербурге на конгрессе паллиативной помощи. Тогда это предложение внес наш коллега Владимир Вавилов, создатель Казанского детского хосписа", — сказал в интервью РИА Новости Александр Ткаченко.

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, предлагающий выделять бесплатно в длительную аренду землю для НКО, которые оказывают паллиативную помощь. Этот законопроект получил положительное заключение экспертной комиссии.

По словам Ткаченко, важно не забывать, что помощь людям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями должна быть высококачественной и комплексной, включающей не только медицинские услуги, но и психологическую, социальную поддержку и духовную помощь.

"Задача детского хосписа — это помощь всей семье, а не только работа с больным ребенком. Именно такие хосписы должны иметь право на льготы", — считает протоиерей Александр Ткаченко. Он также отметил, что когда вносится предложение о льготах, сразу необходимо продумывать меры защиты от недобросовестного использования этих льгот.

"Для этого нужен четкий контроль за реализацией этой инициативы, чтобы исключить риск перепрофилирования создаваемых учреждений паллиативной помощи", — сказал Ткаченко, уточнив, что нужно предусмотреть механизм мониторинга качества услуг хосписов. В противном случае, считает руководитель Детского хосписа в Санкт-Петербурге, существует риск того, что под этой вывеской на бесплатной земле "будут открываться богадельни с низким качеством помощи".

"Главное, чтобы этот законопроект работал на повышение качества жизни людей и действительно способствовал созданию инфраструктуры паллиативной помощи", — заключил Александр Ткаченко.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, который вместе с коллегой по партии "Единая Россия" Ильдаром Гильмутдиновым является автором этой инициативы, отметил в интервью РИА Новости следующее: "Основная концепция законопроекта — это предоставить бесплатно в длительную аренду землю для тех НКО и фондов, которые хотели бы заниматься предоставлением хосписной и паллиативной помощи". По словам Фаррахова, на сегодняшний день в РФ данный вид помощи развит, но крайне недостаточно с учетом существенного роста количества онкологических заболеваний и увеличения доли стареющего населения.