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Жизнь без преград

Спортсмены с инвалидностью преодолели дистанции Ironstar в Сочи

11:5915.06.2017
(обновлено: 12:01 15.06.2017)
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© БФ "Спорт для жизни"Спортсмены с инвалидностью преодолели дистанции IRONSTAR в СочиСпортсмены с инвалидностью преодолели дистанции IRONSTAR в Сочи
© БФ "Спорт для жизни"

Участники проекта "Большой спорт" благотворительного фонда "Спорт для жизни" вернулись с победами из Сочи, где прошли сложные дистанции Ironman и Oceanмan, сообщается в пресс-релизе фонда. "И нами, и нашими подопечными было вложено много сил, и результат мы получили прекрасный, — замечает Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни". — Тренер и учредитель фонда Юлия Толкачева прекрасно подготовила наших спортсменов к таким серьезным стартам. Это только первый этап работы проекта "Большой спорт" в этом году, общий итог мы подведем в конце года".

Спортсмены, которых фонд выпустил на дистанции, показали эксклюзивные результаты. Впервые в мире на старт триатлона вышел российский слепоглухой спортсмен — Алексей Горелов! Денис Поляков со сложной степенью ДЦП сделал свой сложный триатлон, это было первое участие спортсмена с такими особенностями здоровья в триатлоне. Беговой этап прошел спортсмен-любитель на протезах-гепардах — Александр Похилько.
Незрячая спортсменка Ксения Выборных улучшила свой результат триатлона. "Ксения прошла всю дистанцию за отличное время! Несмотря на то что у нее спустило колесо в транзитной зоне и время ушло на замену покрышки, но она нагнала, — рассказывает Анастасия Плетминцева. — Ее физическая подготовка сопоставима с уровнем сильнейших международных незрячих спортсменов".

Незрячий Алексей Лапшинов впервые прошел дистанцию 10 км на открытой воде (из-за больших волн расстояние организаторы немного сократили) — за волю к победе Алексей и его лидер, с кем спортсмен шел в парасвязке, получили слот на участие уже в международных соревнованиях Oceanмan в Испании.

"Денис Поляков, наш спортсмен с ДЦП, впервые вышел на дистанцию триатлона. Мы волновались за его заплыв в открытой воде, боялись, что он не сможет уложиться в лимит времени (30 минут). Последние напутственные слова тренера были: "Денис, не останавливайся и не сворачивай. Идем до конца". Страхи и сомнения пришлось оставить на берегу. В итоге Денис уложился во время, всю дистанцию прошел достойно и показал прекрасный результат!", — говорит Анастасия Плетминцева.

"Я рад, что я оправдал и свои ожидания, и ожидания тех, кто в меня верил, — говорит Алексей Лапшинов. — Пришло осознание, что нужно двигаться дальше".

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Жизнь без преград
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