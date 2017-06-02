2 июня в Москве стартовали Всемирные детские игры победителей. На праздник жизни, который в этом году расположился на арене спортивного комплекса ЦСКА, приехали юные спортсмены возрасте от 7 до 16 лет из разных уголков России, а также из 15 стран мира.

0 0 + <div style="margin:0 !important; padding:15px !important; background:#ffffff !important; border:1px solid #ccc !important; overflow:hidden !important;"><div style="float:left !important; margin:3px 10px 0 0 !important;"><a href="https://ria.ru/sn_disabled/20170602/1495699009.html"><img src="https://cdn1.img.ria.ru/images/149569/42/1495694212.jpg" width="120" height="83" alt="Восьмые всемирные детские игры победителей " title="Восьмые всемирные детские игры победителей "></a></div><h3 style="font:bold 14px Georgia !important; margin:5px 0 10px 0 !important;"><a href="https://ria.ru/sn_disabled/20170602/1495699009.html" style="color:#333 !important; text-decoration:none !important; padding:0 !important;">Восьмые Всемирные детские игры победителей</a></h3><div style="overflow:hidden !important; zoom:1; font:11px Georgia !important; color:#333 !important;"><div style="color:#369; font:11px Arial !important; margin-bottom:4px;">21:10 02/06/2017</div>2 июня в Москве стартовали Всемирные детские игры победителей. На праздник жизни, который в этом году расположился на арене спортивного комплекса ЦСКА, приехали юные спортсмены возрасте от 7 до 16 лет из разных уголков России, а также из 15 стран мира.<div style="margin-top:5px;"><a href="https://ria.ru/sn_disabled/20170602/1495699009.html" style="color:#369;">Подробнее »</a></div></div></div>