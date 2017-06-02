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Жизнь без преград

Восьмые Всемирные детские игры победителей

21:1002.06.2017
(обновлено: 13:06 05.06.2017)
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Восьмые всемирные детские игры победителей
Восьмые всемирные детские игры победителей
Восьмые всемирные детские игры победителей
Восьмые всемирные детские игры победителей
Восьмые всемирные детские игры победителей
Восьмые всемирные детские игры победителей
Восьмые всемирные детские игры победителей
Пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка и мировой рекордсмен Олеся Владыкина
Шестикратный чемпион паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов
Соучредители фонда Подари жизнь Чулпан Хаматова и Дина Корзун
© РИА Новости / Александра АгранатВосьмые всемирные детские игры победителейВосьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат
Восьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра АгранатКоманда из Белоруссии на восьмых всемирных детских играх победителейВосьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат
Команда из Белоруссии на восьмых всемирных детских играх победителей
© РИА Новости / Александра АгранатКоманда из Турции на восьмых всемирных детских играх победителейВосьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат
Команда из Турции на восьмых всемирных детских играх победителей
© РИА Новости / Александра АгранатНекоторые участники сразу приступили к тренировкамВосьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат
Некоторые участники сразу приступили к тренировкам
© РИА Новости / Александра АгранатА кто-то погрузился в создание разноцветных браслетов, красочных рисунков и небольших пирожных на мастер-классахВосьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат
А кто-то погрузился в создание разноцветных браслетов, красочных рисунков и небольших пирожных на мастер-классах
© РИА Новости / Александра АгранатА кто-то погрузился в создание разноцветных браслетов, красочных рисунков и небольших пирожных на мастер-классахВосьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат
А кто-то погрузился в создание разноцветных браслетов, красочных рисунков и небольших пирожных на мастер-классах
© РИА Новости / Александра АгранатА кто-то погрузился в создание разноцветных браслетов, красочных рисунков и небольших пирожных на мастер-классахВосьмые всемирные детские игры победителей
© РИА Новости / Александра Агранат
А кто-то погрузился в создание разноцветных браслетов, красочных рисунков и небольших пирожных на мастер-классах
© РИА Новости / Александра АгранатПловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка и мировой рекордсмен Олеся ВладыкинаПловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка и мировой рекордсмен Олеся Владыкина
© РИА Новости / Александра Агранат
Пловчиха, двукратная паралимпийская чемпионка и мировой рекордсмен Олеся Владыкина
© РИА Новости / Александра АгранатШестикратный чемпион паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей ШиловШестикратный чемпион паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов
© РИА Новости / Александра Агранат
Шестикратный чемпион паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов
© РИА Новости / Александра АгранатСоучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина КорзунСоучредители фонда Подари жизнь Чулпан Хаматова и Дина Корзун
© РИА Новости / Александра Агранат
Соучредители фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун
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2 июня в Москве стартовали Всемирные детские игры победителей. На праздник жизни, который в этом году расположился на арене спортивного комплекса ЦСКА, приехали юные спортсмены возрасте от 7 до 16 лет из разных уголков России, а также из 15 стран мира.
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