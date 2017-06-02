В Москве пройдет инклюзивный благотворительный забег "Без границ"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Благотворительный фонд "Спорт для жизни" проведет в Москве благотворительный забег "Без границ", сообщается в пресс-релизе фонда. Спортивное событие состоится 17 июня 2017 года в Измайловском парке.

Это инклюзивное мероприятие: будут предложены старты на 10 и 5 километров для людей с ограниченными возможностями здоровья, а трехкилометровый забег будет парным: в связке побегут незрячие бегуны и их лидеры.

В забеге примут участие паралимпийские чемпионы, звезды спорта, бизнесмены. Также в этом году участие в забеге на дистанции 300 и 500 метров смогут принять дети от 3 до 14 лет. Девиз забега — "Бежим вместе! Выиграть может каждый!".

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Важная особенность забега состоит в том, что победитель определяется путем лотереи из числа финишировавших. Ценные призы смогут выиграть три участника забегов на 3, 5 и 10 километров. Отдельное награждение будет для людей с особенностями здоровья.

"Задача нашего забега — обратить внимание общества на потребность участия людей с ограниченными физическими возможностями в любительских стартах и соревнованиях", — отмечает Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни".

Все средства, привлеченные в ходе забега "Без границ", будут перечислены в фонд "Спорт для жизни" на развитие проекта "Я бегу". "Миссия новой программы нашего фонда — помочь детям с ампутацией нижних конечностей встать на спортивные протезы и вместе со сверстниками заниматься спортом и бегать на детских забегах. Важным в этом направлении станет открытие специальных детских секций для бега на спортивных протезах", — поясняет Анастасия Плетминцева.