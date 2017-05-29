1 июня стартует благотворительная акция "Мечтай вместе с ними"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В День защиты детей, 1 июня благотворительный фонд "Арифметика добра" запускает информационную кампанию "Мечтай вместе с ними" и призывает взрослых вспомнить о детях из детских домов, сообщается в пресс-релизе фонда.

У каждого ребенка есть мечты, и акция поможет им осуществиться. Например, 15-летняя Оля живет в детском доме с 8 лет и мечтает стать врачом. 16-летний Максим лишился родителей в 12 лет, а он с самого раннего детства представляет себя водителем огромного грузовика. Эти стремления детей можно поддержать на сайте фонда.

Все собранные средства пойдут на образовательную программу "Шанс", благодаря которой воспитанники детских домов из 27 регионов России в режиме онлайн занимаются по индивидуальной программе с высококвалифицированными преподавателями по 11 предметам школьной программы и готовятся к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения.

Поддержать детей-сирот 1 июня могут и любители бега. Посол фонда "Арифметика добра" ультрамарафонец Евгения Румянцева проведет благотворительную пробежку на 10 километров. Забег стартует в Москве в 8.00. Присоединиться к нему может любой желающий — для этого нужно зарегистрироваться и внести пожертвование на сайте фонда или на месте в день забега.

"Перед началом забега мы сделаем небольшую разминку, а затем в разговорном темпе побежим от офиса фонда через улицы Покровка и Маросейка по набережным Москвы вдоль Кремля и вернемся обратно. Наш благотворительный забег — дружеский и несоревновательный. Присоединяйтесь к команде благобегунов и подарите детям-сиротам шанс на будущее!", — говорит посол Евгения Румянцева.

Накануне Дня защиты детей фонд проводит благотворительные ярмарки в офисах крупных компаний. Волонтеры и подопечные фонда — воспитанники детских домов и дети, оставшиеся без попечения родителей, — предоставили для ярмарки свои поделки и сувениры. Сотрудники компаний приобретают их за благотворительные пожертвования. Все собранные средства от благотворительного забега и ярмарок также будут направлены на образовательную программу "Шанс".