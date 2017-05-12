"Спорт для жизни" разработал методики тренировок атлетов с инвалидностью

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В благотворительном фонде "Спорт для жизни" в рамках проекта "Марафон в темноте" стартует вторая волна тренингов для волонтеров, которые смогут выступать в качестве лидеров для спортсменов-инвалидов в забегах, заплывах, велосипедных тандемах и других видах соревнований. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Фонд разработал уникальные методики тренировок атлетов с инвалидностью. Незрячие спортсмены или спортсмены с серьезными формами ДЦП не могут преодолевать дистанции без поддержки, поэтому рядом бежит или плывет его лидер, в парасвязке (термин фонда), который его направляет.

На финальном семинаре первой волны тренинга практикум-обучение для волонтеров провели сотрудники Московской службы спасения: они научили слушателей оказывать первую помощь на соревнованиях и стартах.

Фонд, развивая доступную среду для вовлечения в спорт людей с инвалидностью, начинает готовить таких волонтеров-лидеров на постоянной основе. "Слушатели курсов узнают о технике безопасности, реперных точках во взаимодействии с незрячим спортсменом, о важности максимального фокуса на спортсмене во время занятий, — поясняет Юлия Толкачева, тренер и учредитель фонда "Спорт для жизни". — Наши незрячие спортсмены рассказывают волонтерам, что им комфортно, а что нет, чем для них являются бег и тренировки, как им дорого и важно доверять человеку, который с ними бежит, рассчитывать на него". Волонтеры также проходят практику. На выходе лидеры-волонтеры получают сертификаты и попадают в общую базу волонтеров России. Записаться на тренинг, заполнив анкету, можно по ссылке.

"20 слушателей нашего первого курса уже получили сертификаты, мы продолжаем обучение, — говорит Анастасия Плетминцева, директор фонда "Спорт для жизни". — Важно, чтобы такой волонтер-лидер был готов работать в проекте как можно дольше или не бросил вдруг внезапно своего подопечного спортсмена, готовясь вместе выйти на старты. Поэтому мы очень серьезно относимся к подготовке волонтеров-лидеров. Наша цель — подготовить базу лидеров, которые будут уметь профессионально работать со спортсменами с инвалидностью в любой точке России".