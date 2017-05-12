Всероссийская акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" начнется 20 мая

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!", которая проводится дважды в год, стартует 20 мая. Об этом сообщили организаторы акции — благотворительный фонд "Линия жизни".

Суть акции очень проста: почти в каждом доме есть коробочка или баночка, в которую все члены семьи скидывают завалявшуюся в карманах и кошельках мелочь. Во время проведения акции предлагается передать эти средства на благотворительность. В городах будут работать пункты приема мелочи, куда каждый желающий может принести и сдать монеты.

Чтобы присоединиться к акции, можно также установить банку для мелочи на работе и рассказать об акции друзьям и знакомым. Чем больше людей придут на пункты приемы мелочи, организованные фондом "Линия жизни", тем больше тяжелобольных детей будет спасено.

Этой весной акция проводится с целью помочь Кате Гавриловой. У девочки тяжелая деформация позвоночника, нейромышечный кифосколиоз IV степени. Из-за искривления позвоночника ей сложно передвигаться даже в инвалидном кресле. Поддерживающая конструкция, которую берутся имплантировать Кате врачи НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, значительно облегчит ее состояние и позволит продолжить любимые занятия.

Акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!" проходила уже 15 раз в крупных городах России и за это время приобрела не только постоянных участников, но и многочисленных партнеров. Фонд "Линия жизни" проводит акцию с 2009 года, за это время удалось спасти уже 78 детей. Они выздоровели благодаря монеткам, которые неравнодушные люди бережно собирают и приносят в дни акции на пункты приема мелочи.