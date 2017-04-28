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Социальный навигатор
Жизнь без преград

День всех трудолюбивых

10:3128.04.2017
(обновлено: 10:38 28.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей АверинДень всех трудолюбивыхДень всех трудолюбивых
© РИА Новости . Сергей Аверин

Всемирный день охраны труда в этом году выпал на пятницу — последний рабочий день в неделе, последний перед каникулами. На отдыхе предлагаем вам вспомнить историю праздника, узнать, кто больше всех работает, но мало производит, где живут самые счастливые беременные дамы. Все это и несколько крылатых выражений о труде — в материале "Социального навигатора".

Евгений Еремкин специально для "Социального навигатора"

От кого охраняют труд, или как мы до этого докатились

Отмечать День охраны труда впервые начали в 1989 году в США, только праздником это можно назвать лишь условно, потому что в этот день поминали погибших на предприятиях работников. Не секрет, что на земле есть рабочие места, где трудиться опаснее, чем за столом в офисе. Например, шахтеры, пожарные, монтажники и саперы травмируются и погибают на работе чаще многих других. Подумайте об этом в следующий раз, когда начальник попросит вас задержаться на работе и из-за этого придется отказаться от похода в кино или пробежки.

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Пусть каждый по-своему понимает эту фразу миллиардера из прошлого, а мы вспомним, как обычные люди работали буквально целыми днями в то время.

Например, в конце XIX века рабочие на Московском металлическом заводе Гужона (позже завод "Серп и молот") не могли разорвать трудовой договор раньше предусмотренного срока или требовать повышения зарплаты. Их паспорта были "в залоге" у руководства фабрики. При этом работягу могли уволить за "дурную работу" или "дерзкое поведение". Хорошо еще, что к концу века применять розги к рабочим стали реже.

© РИА НовостиШахтеры, пожарные, монтажники и саперы травмируются и погибают на работе чаще многих других
© РИА Новости
Шахтеры, пожарные, монтажники и саперы травмируются и погибают на работе чаще многих других

До конца XIX века в России рабочий день мог длиться 14-16 часов, то есть у человека оставалось немного времени на отдых. О том, чтобы почитать перед сном, речи не шло (к счастью, читали тогда немногие). Отпуск не был предусмотрен. В период с 1917 по 1930 год в России произошли изменения: сначала сократили длительность рабочего дня до восьми часов, а затем и рабочую неделю до 5 дней. Далее условия труда менялись незначительно. В России с 1991 года установлена 40-часовая рабочая неделя.

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Еще один умный и двусмысленный афоризм человека, у которого стоит поучиться умению трудиться. Он создал крупнейшую IT-компанию тогда, когда мало кто что-то в этом понимал.

"Вроде не бездельники и могли бы жить, // Им бы понедельники взять и отменить"

По общему мнению, самой трудолюбивой нацией в мире признаются японцы — люди скромные, строгие и создававшие когда-то большую часть инновационных продуктов. Здесь предъявляются особые требования к труду.

В обычной японской компании мужчины обязаны всегда носить черный костюм, а женщины — темную прямую юбку с пиджаком. Из украшений допускаются обручальные кольца и часы. Минимум макияжа для женщин и отсутствие растительности на лице для мужчин (хотя здесь есть исключения).

Иностранцы, работавшие в Японии, рассказывают об особом подходе японцев к работе: на работе надо работать, но это не значит, что надо выполнять задание. Вероятно, здесь и кроется причина того, что инновации в Японии появляются все реже. Сотрудники компаний получают зарплату за отработанные часы, поэтому большинство из них работает сверхурочно, однако это вовсе не означает, что они быстрее справляются с поставленной задачей.

Просто они профессионально умеют замедлять процесс. Также не принято покидать рабочее место до ухода начальства, нужно показать, что работа идет полным ходом. По негласным правилам, приходить нужно раньше официального начала рабочего дня, уходить позже.

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПо общему мнению, самой трудолюбивой нацией в мире признаются японцы
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
По общему мнению, самой трудолюбивой нацией в мире признаются японцы

Проблемы возникают и с отпуском — часто японцев просят уйти отдохнуть, набраться сил, потому что они работают без перерыва годами. Сотрудники сами не хотят уходить в отпуск, потому что их обязанности лягут на плечи оставшихся коллег, а это невежливо. Перенапряжение на работе социологи называют причиной высокого уровня самоубийств в стране. Интересно, что думает об этом Международная организация труда?

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Эта дама и сама работала как вол, и героев своих книг заставляла!

Кстати, например, в Германии ситуация другая: часы переработки суммируются, за них работник получает отгулы. В случае нарушения закона работодателю грозит штраф до 15 тысяч евро. Вообще трудовое законодательство в Германии очень подробно описывать все рабочие вопросы и в комплекте с трудовыми договорами предусматривает финансовые компенсации за переработки. В частности, беременные женщины и кормящие матери не могут оставаться на переработку. Кстати, о беременности и декретном отпуске…

Но у меня же дети!

Российское законодательство запрещает увольнять беременную или находящуюся в отпуске по уходу за ребенком женщину. Это может случиться только в случае ликвидации компании, хотя и в этом случае женщине полагается найти другое место работы. Дамам предоставляется отпуск длиной 70 календарных дней до родов и столько же после. Дальше женщина может взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Все это время работодатель выплачивает сотруднице денежное пособие. Кстати, и отцы могут взять отпуск по уходу за ребенком.

© РИА Новости . Руслан КривобокРоссийское законодательство запрещает увольнять беременную или находящуюся в отпуске по уходу за ребенком женщину
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Российское законодательство запрещает увольнять беременную или находящуюся в отпуске по уходу за ребенком женщину

В Европе, в зависимости от законодательства страны, работодатель гарантирует декретный отпуск от 16 до 36 недель, из них оплачивается обычно 12-14 недель. Отдельные условия могут быть предусмотрены трудовым договором. В США, опять же в зависимости от законодательства штата, разрешено уйти в отпуск по беременности на 12 недель, однако работодатель не обязан сохранять рабочее место за молодой мамой.

Стоит заметить, что в Европе материальные выплаты значительно выше, чем в России. Размер выплат успела оценить каждая российская молодая мама в пересчете на подгузники. Раз уж разговор зашел о деньгах, неплохо бы выяснить, где больше платят.

"Чтоб ты жил на одну зарплату!"

В фильме "Бриллиантовая рука" этими словами в кошмарном сне Андрея Миронова пугал мошенник Папанов. Может быть, для преступных элементов советского прошлого это и было страшным проклятием, но многие россияне жили и живут на одну зарплату. Давайте сравним, кто и где больше всех зарабатывает.

© РИА Новости"Чтоб ты жил на одну зарплату!"
© РИА Новости
"Чтоб ты жил на одну зарплату!"

Больше всех платят норвежцам — средняя зарплата около 7 тысяч долларов. За ними следуют австралийцы — 5,2 тысячи, в Новой Зеландии зарабатывают 4,7 тысячи, далее — немцы, канадцы и упомянутые ранее японцы. В России, по данным МОТ, средняя заработная плата составляет 800 долларов.

Но это лишь сухие цифры, так как нужно учесть десятки разных факторов (погрешности статистики, отчисления в различные фонды, дополнительные выплаты, налоговые вычеты, пособия и другие издержки), чтобы понять, сколько норвежец принесет домой и сколько товара сможет купить в пересчете на местную валюту.

Всем известно, что люди любят красивые цитаты, даже если их смысл противоречит внутренним убеждениям, поэтому во Всемирный день охраны труда закончим текст высказыванием отличного актера, обладателя "Золотого глобуса" Эдварда Нортона: "Быть актером — неплохая работа, если вы смогли ее заполучить. Но и любой другой, у кого в этом непростом мире есть работа, может считать, что неплохо устроился. А тот, у кого есть работа, от которой он получает удовольствие, может считать себя самым счастливым человеком на земле". Хорошего отдыха в майские праздники!

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Жизнь без преград
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