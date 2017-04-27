Эксперты предложили проект программы для борьбы с лжеблаготворителями

В МГУУ Правительства Москвы в рамках VIII Московского гражданского форума состоялась открытая дискуссия "За прозрачность и доверие в благотворительности". Как сообщает пресс-служба форума, в ней приняли участие эксперты, представители некоммерческих организаций и органов власти Москвы. Модераторами дискуссии стали Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты города Москвы, и Александра Александрова, председатель комитета общественных связей города Москвы.

Популярность благотворительности растет с каждым годом. С появлением онлайн-переводов и СМС-пожертвований делать добрые дела стало проще и комфортнее. По данным исследования фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", за последние два года в три раза увеличилась доля людей, которые совершают пожертвования онлайн с помощью банковских карт. Выросла и средняя сумма пожертвований за год: если в 2015 году она составила 3300 рублей, то в 2016-м увеличилась до 3856 рублей. Однако чем больше люди готовы отдавать, тем активнее ведут себя мошенники, желающие воспользоваться милосердием граждан.

Чтобы обменяться опытом и выработать единую концепцию борьбы с лжеблаготворителями, Общественная палата города Москвы пригласила в Университет правительства Москвы лидеров крупнейших некоммерческих организаций. "Цель сегодняшней встречи — начать диалог с теми, кто хочет сделать свои благотворительные акции на высоком, прозрачном уровне, чтобы всем нам верили", — обратилась к участникам обсуждения Арина Шарапова.

"Самая ужасная история — это когда тебе на почту приходит эмоциональное описание реальной ситуации, ты переводишь деньги, а потом оказывается, что деньги просто осели у мошенников и не были переданы нуждающимся, — сказала Александра Александрова. — Вторая по распространенности сфера мошенничества в благотворительности связана с уличными сборами, которые невозможно контролировать. При этом оборот от сборов, у некоторых лжефондов может составлять более 3 миллионов рублей в месяц".

Эксперты обсудили разные кейсы из своей практики, когда они сталкивались с мошенничеством, как пытались ему противостоять, какие выводы для себя сделали. "Чем больше мы растем, тем более изощренными становятся мошенники, — рассказала Алена Куратова, президент фонда "Б.Э.Л.А. Дети-бабочки". — Обманщики научились имитировать отчетность, подделывать чеки, они все время на шаг впереди. Предупредить о том, что они еще придумают, невозможно. У нас был случай, когда некий фонд собирал деньги для нашего подопечного на карточку, оформленную на человека, чьи инициалы полностью совпадали с моими! Конечно, они перевели нам деньги, но мы не можем проверить, сколько они на самом деле собрали".

Евгения Лобачева, администратор групп благотворительного фонда "Русфонд" в социальных сетях, считает, что одна из причин, по которой трудно бороться с мошенничеством в благотворительности, — нежелание потерпевших обращаться в суд, ведь суммы пожертвований, как правило, не так велики, чтобы идти на принцип. Кроме того, очень многие люди считают, что самое главное — сделать доброе дело, а куда именно пойдут деньги, уже не так важно. Позицию коллеги разделяет Оксана Иващенко из фонда "Счастливый мир". По мнению Оксаны, основная проблема — отсутствие культуры благотворительности, нежелание и неумение людей проверять информацию о лицах, собирающих средства.

Многие вопросы вызывали горячую дискуссию. Следует ли продолжать собирать средства на личные банковские карты? Как показывает практика, на личные карточки люди более охотно переводят свои деньги. Но здесь же возникает и много злоупотреблений. Надо ли полностью запрещать уличный сбор средств? Директор по развитию фонда "Даунсайд Ап", председатель совета Ассоциации фандрайзеров Ирина Меньшенина предложила создать контрольный орган по борьбе с мошенниками в сфере благотворительности и обязать всех, кто хочет собирать деньги на улице, получать разрешение в местной управе. Другие же представители фондов настаивали на том, что честные организации в принципе не должны собирать деньги "в ящик".

В одном участники обсуждения были едины — нужно работать с населением, больше рассказывать об "умной" благотворительности. Елена из благотворительной организации "Детские деревни — SOS" предложила развернуть кампанию "Как распознать мошенника от благотворительности" — по аналогии с социальной рекламой "Как распознать инсульт".

На встрече прозвучали следующие рекомендации в адрес городских властей.

1. Совместно с ведущими НКО разработать общую программу социальной рекламы для граждан о способах благотворительных пожертвований и мерах по борьбе с мошенничеством в благотворительности.

2. Доработать московское законодательство в части включения НКО в реестр благотворительных организаций города Москвы.

3. Сделать реестр благотворительных организаций самостоятельным, публичным, с обязательной процедурой верификации НКО перед включением в реестр.

4. Создать согласно с ведущими НКО рабочую группу по формированию реестра благотворительных организаций в Москве и разработке процедуры верификации для включения в реестр.

По итогам дискуссии Общественной палатой города Москвы будет сформирован комплекс предложений городским органам власти по содействию благотворительным организациям в борьбе с мошенниками