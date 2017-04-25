В "Зените" своей мечты: сбылось заветное желание Артема

У четырнадцатилетнего Артема опухоль головного мозга. Мальчик родом из Самары, в Санкт-Петербург он приехал на лечение. У него широкий круг интересов — шахматы, дайвинг, компьютерные игры и футбол.

Артем несколько лет занимался в спортивном клубе, поэтому неудивительно, что его заветное желание оказалось связано с любимым видом спорта — мальчик мечтал побывать на футбольном матче и увидеть профессиональных игроков вживую.

Благодаря проекту детского хосписа "Мечты сбываются" и телеканалу "Мир", который согласился помочь исполнить желание Артема, вышло еще интереснее — мальчик попал на тренировку питерской команды "Зенит".

Перед началом тренировки сотрудники базы "Зенита" провели для Артема экскурсию по территории. Затем мальчик смог познакомиться и сфотографироваться на память с футболистами, в том числе и со своим любимым игроком питерской команды Артемом Дзюбой.

Мальчик с большим интересом и вниманием наблюдал за тренировкой. Как юный футболист, Артем обращал внимание на упражнения, которые, по его словам, он сам выполнял в своем футбольном клубе, конечно, на ином уровне.

В будущем Артем хотел бы связать свою жизнь с IT-индустрией. Он самостоятельно уже практически исполнил еще одну свою мечту: почти накопил достаточное количество денег на новый мощный компьютер. Так что упорства ему не занимать. Детский хоспис поддерживает Артема и его семью, желает никогда не сдаваться и добиваться успехов во всех начинаниях — и маленьких, и больших.