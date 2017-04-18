Инклюзивная выставка «Прямое воздействие» откроется в Москве

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Инклюзивная выставка "Прямое воздействие" откроется в Государственной галерее на Солянке 20 апреля в 14.00. Это совместный проект галереи и фонда "Со-единение", сообщается в пресс-релизе фонда. Экспозиция продемонстрирует посетителям мир искусства, доступный для людей с разными возможностями.

Специально для выставки известные российские художники АЕS + F, Юрий Альберт, Ольга Божко, Дмитрий Каварга, Андрей Кузькин, Лиза Морозова и группа "МишМаш" передали работы, которые впервые можно будет потрогать руками. А Playtronica создали уникальную инсталляцию, которую зрителю предстоит почувствовать всем телом.

"Еще недавно о слепоглухих людях в нашей стране почти никто не знал. Теперь же благодаря усилиям фонда появляются фильмы, спектакли и книги, повествующие о слепоглухоте. Выставка — еще один способ рассказать о тех, кто ничего не видит и не слышит, поведать ее посетителям о том, как воспринимают мир люди, лишенные слуха и зрения", — рассказал Дмитрий Поликанов, президент фонда "Со-единение".

Образовательная программа, сопровождающая выставку, включает в себя серию научно-популярных лекций о звуке, оптике и цвете. Дискуссия "Возможно ли искусство для всех?" объединит кураторов, художников и деятелей искусства с различными формами инвалидности.

"Выставка "Прямое воздействие" — важный этап образовательной миссии Государственной галереи на Cолянке. Еще в 2011 году галерея начала делать первые шаги в направлении аудитории с разными формами инвалидности. Серия мероприятий для посетителей с различными особенностями восприятия и физическими возможностями породила начало разговора, который сегодня так необходим современной музейной институции. Как найти общий язык со зрителем вне зависимости от его предпочтений? Как сделать искусство досягаемым? Эта выставка — маленький шаг в направлении такого разговора", — сообщил Федор Павлов-Андреевич, директор галереи на Солянке.