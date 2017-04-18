Весенний марафон добра пройдет на инклюзивной площадке "Лыжи мечты. Ролики"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. 22-23 апреля в рамках московского пасхального фестиваля "Пасхальный дар" благотворительная инновационная программа терапевтического спорта "Лыжи мечты" организует инклюзивную площадку по роллер-спорту с уникальными мастер-классами для всех желающих, сообщается в пресс-релизе программы.

На Пушкинской площади, перед кинотеатром "Пушкинский", с 12.00 до 22.00 гости фестиваля покататься на роликах с профессиональными инструкторами.

Здесь же пройдет Весенний марафон добра — акция благотворительных фондов. Участники и руководители таких благотворительных организаций, как фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева "Я есть", фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", фонды "Адели", "Шаг вместе", "Даунсайд Ап", "Лизонька", Фонд поддержки детей, "Со-единение" примут участие в мастер-классах по роллер-спорту.

Среди детей и взрослых с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, нарушением слуха и зрения будут те, чью жизнь уже изменили занятия по программе "Лыжи мечты" и "Лыжи мечты. Ролики", и те, кто встанет на ролики впервые, несмотря на свои диагнозы. В зависимости от физических возможностей "марафонцы" будут кататься на обычных роликах под руководством профессионального инструктора либо на разработанных инструкторами "Лыжи мечты" адаптивных роликах с поддерживающим оборудованием.

Научиться обычному роллер-спорту или почувствовать себя особенным спортсменом смогут и обычные гости фестиваля.