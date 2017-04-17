Новый порядок распределения грантов президента РФ в социальной сфере

В 2017 году изменился порядок распределения грантов президента России некоммерческим организациям в социальной сфере. В первую очередь был учрежден единый оператор организации и проведения конкурса — эти функции теперь исполняет Фонд президентских грантов.
В связи с этим изменились процедуры рассмотрения проектов и определения победителей конкурсов.
- Создается экспертный совет, в который входят представители федеральных органов государственной власти и других государственных органов, общественных и научных объединений и организаций, ученые и специалисты. Новая структура обладает широкими полномочиями по определению правил оценки проектов, формированию состава независимых экспертов, рассмотрению заявок по результатам их заочной оценки независимыми экспертами.
- Перечень победителей каждого конкурса согласуется координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.
- Средства будут распределяться по 12 направлениям, но совокупный объем средств поддержки по каждому направлению зависит от количества и качества поданных проектов. Это гарантирует бо́льшую гибкость в распределении финансов.
- Вводится электронная форма подачи заявки на портале президентскиегранты.рф. Также сокращается перечень подаваемых заявителем документов и упрощаются требования к ним.
- Новый конкурс проводится на основе открытой и прозрачной системы критериев оценки проектов.
- Вводятся особые условия для небольших проектов, запрашивающих грант до 500 тысяч рублей. Благодаря этому в конкурсе могут участвовать организации, созданные за полгода до проведения конкурса.
- Проводится два конкурса с увеличением периода подачи заявок. Даты приема заявок на конкурсы: с 17 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года, с 16 августа 2017 года по 29 сентября 2017 года.
В конкурсе на получение гранта могут участвовать некоммерческие неправительственные организации за исключением кооперативов и их объединений, политических партий, товариществ собственников недвижимости, объединений работодателей, торгово-промышленных палат, товариществ собственников недвижимости, адвокатских палат и образований, нотариальных палат, саморегулируемых организаций.
Прием заявок на участие в первом конкурсе 2017 года стартует 17 апреля.
Направления проектов, которые поддерживаются в рамках конкурса в 2017 году:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- проекты в области науки, образования, просвещения;
- проекты в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.