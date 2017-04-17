Новый порядок распределения грантов президента РФ в социальной сфере

В 2017 году изменился порядок распределения грантов президента России некоммерческим организациям в социальной сфере. В первую очередь был учрежден единый оператор организации и проведения конкурса — эти функции теперь исполняет Фонд президентских грантов.

В связи с этим изменились процедуры рассмотрения проектов и определения победителей конкурсов.

Создается экспертный совет, в который входят представители федеральных органов государственной власти и других государственных органов, общественных и научных объединений и организаций, ученые и специалисты. Новая структура обладает широкими полномочиями по определению правил оценки проектов, формированию состава независимых экспертов, рассмотрению заявок по результатам их заочной оценки независимыми экспертами.

Перечень победителей каждого конкурса согласуется координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Средства будут распределяться по 12 направлениям, но совокупный объем средств поддержки по каждому направлению зависит от количества и качества поданных проектов. Это гарантирует бо́льшую гибкость в распределении финансов.

Вводится электронная форма подачи заявки на портале президентскиегранты.рф. Также сокращается перечень подаваемых заявителем документов и упрощаются требования к ним.

Новый конкурс проводится на основе открытой и прозрачной системы критериев оценки проектов.

Вводятся особые условия для небольших проектов, запрашивающих грант до 500 тысяч рублей. Благодаря этому в конкурсе могут участвовать организации, созданные за полгода до проведения конкурса.

Проводится два конкурса с увеличением периода подачи заявок. Даты приема заявок на конкурсы: с 17 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года, с 16 августа 2017 года по 29 сентября 2017 года.

В конкурсе на получение гранта могут участвовать некоммерческие неправительственные организации за исключением кооперативов и их объединений, политических партий, товариществ собственников недвижимости, объединений работодателей, торгово-промышленных палат, товариществ собственников недвижимости, адвокатских палат и образований, нотариальных палат, саморегулируемых организаций.

Прием заявок на участие в первом конкурсе 2017 года стартует 17 апреля.

Направления проектов, которые поддерживаются в рамках конкурса в 2017 году: