Корпоративные подарки: рекомендации Общественной палаты РФ

В преддверии Нового года и Рождества председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, а также генеральный директор АНО "Детский хоспис" протоиерей Александр Ткаченко выпустил обращение.

"Дорогие друзья!

Близится конец года. Помимо работы по подведению его итогов и планирования будущего нас ждут праздники — Новый год и Рождество, время, когда мир наполняется ожиданием чуда, когда хочется делиться праздничным настроением с близкими и теми, кому зачастую не хватает тепла.

В преддверии праздников я хочу не только поблагодарить вас за милосердие и участие, но и призываю подойти к планированию расходов и выбору новогодних подарков со здоровой долей прагматизма.

Сегодня все больше компаний отказывается от корпоративных подарков и перечисляет предусмотренные на эти цели деньги на благотворительность. Принцип "благотворительность вместо сувениров" становится не просто модным трендом, но и свидетельством того, что сотрудники компаний осознают свою гражданскую ответственность и участвуют в решении социальных проблем нашего общества. Приглашаю вас присоединиться к этой инициативе.

Другим вариантом помощи нуждающимся может стать приобретение новогодних подарков у некоммерческих благотворительных организаций. Это может быть керамика, сделанная руками слабовидящих, или открытки, нарисованные детьми с особыми потребностями… Каждый такой подарок становится не просто знаком внимания к сотруднику или деловому партнеру, но и свидетельством того, что ваша компания неравнодушна к социальным проблемам и готова участвовать в их решении, не говоря уже о том тепле и особом чувстве сопричастности доброму делу, которые вызывают подобные подарки.

Сейчас в интернете можно найти массу призывов собрать группу для поездки в детские дома, чтобы поздравить их воспитанников с Новым годом. На первый взгляд, хорошая идея — подарить праздник тем, кто его лишен. Но подумайте о том, что таким жестом щедрости вы предлагаете ребенку-сироте чуть-чуть иждивенчества, добавляете к его личности потребительства, поощряете среди детей очень жесткую конкуренцию в борьбе за внимание спонсора, за лучший подарок.

Я предлагаю вместо покупки бесконечных игрушек и телефонов инвестировать в программы обучения выпускников детских домов жизненно важным навыкам, без которых они оказываются неподготовленными к взрослой жизни, в программы социализации, наставничества, репетиторства, которые ведут некоммерческие и благотворительные организации по всей стране.

Воспитанникам социозащитных учреждений в России гораздо больше не хватает профессионального сопровождения, чем конфет. Призываю вас вместо новогодних подарков подарить им возможность построить будущее в нашем обществе.

Предлагаю перейти от традиционного дарительства к осознанному инвестированию в социальные программы при поддержке профессионалов. Сделайте осознанный выбор, подарите нашему обществу возможность решения социальных проблем, детям — шанс на самостоятельную, полноценную и достойную жизнь, а себе — радость социально ответственных решений. Уверен, что ваши партнеры, коллеги и сотрудники оценят и поддержат эти инициативы.

Буквально в любом регионе можно найти сильную благотворительную организацию, которая станет вашим партнером в оказании профессиональной поддержки детям, людям с особыми потребностями, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если системе ваших корпоративных ценностей более близки экологические программы или программы помощи бездомным животным, благотворительный сектор предлагает эффективное сотрудничество и в этих сферах.

Дорогие друзья, я сердечно поздравляю вас с предстоящими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым. Искренне желаю вам здоровья, благополучия и успехов в ваших делах".