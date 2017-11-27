РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Ответственный бизнес

Корпоративные подарки: рекомендации Общественной палаты РФ

14:0027.11.2017
(обновлено: 14:01 27.11.2017)
0380
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр ТкаченкоПредседатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко
© РИА Новости / Владимир Трефилов

В преддверии Нового года и Рождества председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, а также генеральный директор АНО "Детский хоспис" протоиерей Александр Ткаченко выпустил обращение.

"Дорогие друзья!

Близится конец года. Помимо работы по подведению его итогов и планирования будущего нас ждут праздники — Новый год и Рождество, время, когда мир наполняется ожиданием чуда, когда хочется делиться праздничным настроением с близкими и теми, кому зачастую не хватает тепла.

В преддверии праздников я хочу не только поблагодарить вас за милосердие и участие, но и призываю подойти к планированию расходов и выбору новогодних подарков со здоровой долей прагматизма.

Сегодня все больше компаний отказывается от корпоративных подарков и перечисляет предусмотренные на эти цели деньги на благотворительность. Принцип "благотворительность вместо сувениров" становится не просто модным трендом, но и свидетельством того, что сотрудники компаний осознают свою гражданскую ответственность и участвуют в решении социальных проблем нашего общества. Приглашаю вас присоединиться к этой инициативе.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Правительство выделит средства на поддержку организаций инвалидов
Другим вариантом помощи нуждающимся может стать приобретение новогодних подарков у некоммерческих благотворительных организаций. Это может быть керамика, сделанная руками слабовидящих, или открытки, нарисованные детьми с особыми потребностями… Каждый такой подарок становится не просто знаком внимания к сотруднику или деловому партнеру, но и свидетельством того, что ваша компания неравнодушна к социальным проблемам и готова участвовать в их решении, не говоря уже о том тепле и особом чувстве сопричастности доброму делу, которые вызывают подобные подарки.

Сейчас в интернете можно найти массу призывов собрать группу для поездки в детские дома, чтобы поздравить их воспитанников с Новым годом. На первый взгляд, хорошая идея — подарить праздник тем, кто его лишен. Но подумайте о том, что таким жестом щедрости вы предлагаете ребенку-сироте чуть-чуть иждивенчества, добавляете к его личности потребительства, поощряете среди детей очень жесткую конкуренцию в борьбе за внимание спонсора, за лучший подарок.

Я предлагаю вместо покупки бесконечных игрушек и телефонов инвестировать в программы обучения выпускников детских домов жизненно важным навыкам, без которых они оказываются неподготовленными к взрослой жизни, в программы социализации, наставничества, репетиторства, которые ведут некоммерческие и благотворительные организации по всей стране.

Воспитанникам социозащитных учреждений в России гораздо больше не хватает профессионального сопровождения, чем конфет. Призываю вас вместо новогодних подарков подарить им возможность построить будущее в нашем обществе.

Александра Бабкина, руководитель Добро Mail.Ru
© РИА Новости / Анастасия Кончаковская
Проверено "Маяком": как найти и получить нужную помощь
Предлагаю перейти от традиционного дарительства к осознанному инвестированию в социальные программы при поддержке профессионалов. Сделайте осознанный выбор, подарите нашему обществу возможность решения социальных проблем, детям — шанс на самостоятельную, полноценную и достойную жизнь, а себе — радость социально ответственных решений. Уверен, что ваши партнеры, коллеги и сотрудники оценят и поддержат эти инициативы.

Буквально в любом регионе можно найти сильную благотворительную организацию, которая станет вашим партнером в оказании профессиональной поддержки детям, людям с особыми потребностями, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если системе ваших корпоративных ценностей более близки экологические программы или программы помощи бездомным животным, благотворительный сектор предлагает эффективное сотрудничество и в этих сферах.

Дорогие друзья, я сердечно поздравляю вас с предстоящими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым. Искренне желаю вам здоровья, благополучия и успехов в ваших делах".

Комментировать
Ответственный бизнес
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена