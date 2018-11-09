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Детские вопросы

"Звездные" отцы рассказали о том, каково быть папой

(обновлено: 17:28 09.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗвездные отцы рассказали о том, каково быть папойЗвездные отцы рассказали о том, каково быть папой
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новая серия видеороликов социальной рекламы от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, появилась в открытом доступе. На этот раз сюжеты посвящены теме отцовства, а снялись в них актер Анатолий Белый, музыкант Алексей Кортнев и футболист Артем Ребров. Они рассказали о том, что значит для них быть хорошим отцом.

Кто такой идеальный отец? Почему такие папы редко встречаются? Почему многие мужчины ставят общение с детьми далеко не на первое место в своей жизни, делегируют все обязанности жене или выполняют свою роль очень формально, а после развода многие папы вообще перестают общаться с детьми? Об этих и других важных материях говорят в новых роликах социальной рекламы известные артисты, музыканты и спортсмены.

Отцовская роль в семье очень важна — на папу равняются сыновья, им гордятся дочки. Интересуясь проблемами и переживаниями ребенка, отец дает ему почувствовать, что он не одинок, что он нужен и любим. Артем Ребров советует не полагаться на нянь и бабушек, а самому принимать участие в воспитании ребенка.

"Если ты все время рядом, если ты вкладываешь в ребенка душу, всего себя, в будущем у него обязательно все получится", — считает футболист.

Иногда жизнь разводит семейную пару по разным берегам, и найти островок для общения с ребенком очень непросто. Музыкант Алексей Кортнев рассказал, что развод — это не повод обрывать общение с ребенком.

"Маленького человека нужно постараться защитить, чтобы он знал, что папа все равно рядом. Просто отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить, — отметил Алексей Кортнев. — У него будет ощущение, что вы интересуетесь его проблемами, а значит, вы его любите и присутствуете в его жизни".

Отцовство дает возможность прожить детство вместе со своим ребенком и, переживая этапы его взросления, повторить многие моменты своей жизни заново. Анатолий Белый подметил, что стать отцом легко, но быть отцом — это совсем другое дело. По словам актера, современные мужчины инфантильны.

"Мы бежим от ответственности. Но для меня ответственность — знак равно — счастье. Счастье быть отцом своих детей", — подчеркнул он.

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