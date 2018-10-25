В Москве пройдет творческий фестиваль для воспитанников детских домов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пятый детский творческий фестиваль "Расправь крылья" для воспитанников детских домов и школ-интернатов из разных регионов России пройдет в столице 10 ноября.

В мероприятии примет участие больше 100 участников из 13 учреждений разных регионов страны. Темой фестиваля в этом году станет танец. Участники заранее выбрали направления и готовят номера для жюри. Среди заявленных стилей — краковяк, индийский танец, лезгинка, шаффл и другие. В подготовке к конкурсу участникам помогают профессиональные танцоры школы-студии Аллы Духовой.

Кроме того, 11 ноября для детей проведут ряд экскурсий по Москве.

Все транспортные расходы, затраты на проживание и питание взяла на себя общественная организация "Клуб волонтеров", которая уже 11 лет курирует детские дома и интернаты в разных регионах страны. Добровольцы на регулярной основе посещают более 20 учреждений и проводят занятия с их воспитанниками, а также организуют поездки детей в столицу для участия в различных фестивалях и спортивных состязаниях.